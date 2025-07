Tennislegende Martina Navratilova uitte vandaag kritiek op de Wimbledon-organisatie. Ze was woest door het verbod op honden. Ze mocht haar hond, de dwergteckel Lulu, niet meenemen. Ook al zat deze in een tas.

De 68-jarige Navratilova neemt op Wimbledon deel aan een demonstratiewedstrijd in het gemengd dubbel. Ze schreef op X (voorheen Twitter) dat Lulu geen toegang kreeg tot de All England Club tijdens Wimbledon, noch tot restaurant The Ivy in Wimbledon Village, ondanks dat ze rustig en oud is en in een tas zat. "Lulu wilde me zien spelen, maar honden zijn niet toegestaan in de Club. Misschien volgend jaar", aldus de tennislegende volgens The Times.

Navratilova voegde eraan toe dat Lulu wel naar binnen had gemogen als ze een bewijs had gehad dat het een hulphond was. Ze vergeleek de situatie met Frankrijk, waar honden in restaurants heel normaal zijn. "Als ik haar certificaat voor hulphond bij me had gehad, was het oké geweest om haar mee te nemen. Wat is het verschil? Een stuk papier", schreef Navratilova.

Lulu werd uiteindelijk wel toegelaten in het nabijgelegen restaurant St. Anne's. Het personeel daar zei Navratilova te kennen en kleine, rustige honden toe te laten wanneer de ruimte het toelaat. Lulu mocht naar binnen omdat ze zo goed opgevoed is. Volgens de regels van Wimbledon en restaurant The Ivy zijn alleen geregistreerde hulphonden toegestaan.

Well- tried to have dinner at the Ivy at Wimbledon, but they won’t allow Lulu into the restaurant- so plan B pic.twitter.com/mpNzsepgBx — Martina Navratilova (@Martina) July 8, 2025

De Tsjechische Navratilova is een van de allersuccesvolste tennissters aller tijd. Ze won Wimbledon maar liefst negen keer op haar naam. Ook de Australian Open (drie keer), de US Open (vier keer) en Roland Garros (twee keer) op haar naam. In totaal pakte ze 167 titels in haar carrière.

