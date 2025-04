Tennislegende waarschuwt 'bijna depressieve' Carlos Alcaraz: 'We moeten hem beschermen'

Tennislegende Boris Becker heeft zich uitgelaten over de mentale gezondheid van Carlos Alcaraz. Hij maakt zich zorgen om de nummer drie van de wereld. De 21-jarige Spanjaard erkent te worstelen met het constant op hoog niveau presteren.

Alcaraz haalde recent de finale van de Barcelona Open, maar meldde zich af voor de Madrid Open wegens een blessure. Een nieuwe Netflix-documentaire geeft een kijkje achter de schermen van het team rondom de 4-voudig grandslamwinnaar. "Om de beste aller tijden te zijn, moet je een slaaf zijn", is de instelling van zijn coach Juan Carlos Ferrero.

Mentale gezondheid

Dat zorgde voor een reactie bij voormalig nummer één Becker. "We hebben het over een 21-jarige die de verwachtingen en de druk niet meer aankon," vertelde de 57-jarige Duitser in zijn podcast.

"We hebben het over mentale gezondheid. Iemand als hij stond op het punt depressief te worden. Dus moeten de mensen om hem heen zichzelf afvragen: hebben wij iets fout gedaan? Hebben we te veel geëist van zo’n jonge speler? Hij moet bijna functioneren als een machine… op je 21e is het moeilijk om nee te zeggen."

De zesvoudig grandslamwinnaar is duidelijk. "We moeten Carlos tegen zichzelf beschermen. Maar het punt is dat je kunt zien dat hij zichzelf overbelast, hij doet te veel en ik hoop echt dat – of het nu zijn coach is, zijn manager of zijn vader – dat ze met hem in gesprek gaan, want we hebben hem over tien jaar ook nog nodig."

Contact met Alcaraz

De veelbesproken tennislegende blijkt zelfs even contact met Alcaraz te hebben. "Dit is geen sprint, je leven is een marathon", liet hij hem weten. "Je hebt gelijk. Vertel dat maar aan mijn mensen", zei Alcaraz terug volgens Becker.

“Ik zat ook in die fase toen ik 21 à 22 was, waarin je het niet meer vanuit je hart doet, maar van de ene verplichting naar de andere", vertelt Becker verder. "De contracten leveren heel veel geld op, en ook teken je om mee te doen aan toernooien, wat betekent dat alleen een blessure je nog kan redden, maar zo hoort het niet te zijn, en daarom maakte ik me zorgen om hem."