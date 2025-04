Harde woorden voor toptennisser Carlos Alcaraz: 'Dat gaat niet als hij om 7 uur 's ochtends naar bed gaat'

Carlos Alcaraz moest zich vlak voor het masterstoernooi in Madrid geblesseerd afmelden. Zijn 37-jarige landgenoot Roberto Bautista Agut denkt dat er een andere reden aan voorafging. De nummer 55 van de wereld heeft een opvallende boodschap voor de jonge Alcaraz.

"Ik denk niet dat hij Grand Slams gaat winnen als hij om zeven uur 's ochtends naar bed gaat", zegt Bautista Agut - nadat hij in de tweede ronde is uitgeschakeld door Alexander Zverev - over de nummer 3 van de wereld. Alcaraz, de hoofdpersoon in een deze week gepresenteerde documentaire, toonde daarin zijn ambitie om zich bij het selecte gezelschap van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic te voegen, de beste tennissers aller tijden.

Feestleven

"Tennis op het hoogste niveau vergt veel. Ik denk niet dat Carlos Grand Slams gaat winnen als hij om zeven uur 's ochtends naar bed gaat", doelt de Spanjaard bij Carrusel Deportivo op het feestleven van Alcaraz. "Tennis is veeleisend, nu is alles prachtig en is hij erg jong, maar hij moet beseffen dat als hij de cijfers van de drie grootheden wil evenaren, hij vijftien jaar lang op topniveau moet spelen."

"Ik beschouw Carlos als een intelligente speler en persoon en hij zal gaandeweg beseffen wat hij nodig heeft om op dit niveau te zijn. Ik ben er zeker van dat hij dat in de praktijk zal brengen," verzekerde de voormalige nummer 9 van de wereld, een positie die hij in 2019 bereikte.

Documentaire Carlos Alcaraz

In de documentaire "In mijn stijl" wees Alcaraz' coach, Juan Carlos Ferrero, op de opvallende aanpak van de jonge spelers van nu. Die is anders dan in eerdere generaties. "Om de beste aller tijden te zijn, moet je een slaaf zijn. Zo niet, dan moet je accepteren dat je niet weet of je ooit de beste zult worden", zei Ferrero.

Zijn opvatting over werk en opoffering is anders dan die van ons. Het is zo anders dat ik me afvraag of hij echt de beste aller tijden kan worden. Het feit dat hij in 2024 twee Grand Slams heeft gewonnen is geweldig, maar die cijfers elk jaar volhouden is erg ingewikkeld, dat is wat moeilijk is."

Negatieve gevoelens

Dit dilemma wordt versterkt door de woorden van Alcaraz zelf. In de serie biecht hij zijn negatieve gevoelens op. "Er zijn momenten dat ik geen zin heb om zoveel te spelen, er zijn momenten dat ik geen zin heb om zoveel te reizen, er zijn momenten dat ik zeg: 'Ik wil thuis zijn, ik wil de 21-jarige zijn die ik ben'."

Hij heeft tot nu toe een uitweg gevonden door plezier te maken met zijn naasten of door uitstapjes met zijn vrienden. "Ik ben 21 en op dit moment wil ik de dingen op mijn manier doen. Misschien zorg ik niet zo goed voor mezelf als Djokovic, misschien heb ik veel dagen waarop ik plezier maak, misschien meer dan zou moeten, en uiteindelijk is dat mijn weg," reflecteerde hij.