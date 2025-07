Roger Federer en Rafael Nadal hebben hun fans helemaal gek gemaakt. De twee tennislegendes zochten elkaar afgelopen week op en hebben met een bericht op sociale media zelfs gehint op een nieuwe wedstrijd.

Federer bracht vorige week een bezoek aan zijn voormalig rivaal. De Zwitser vloog naar het eiland Mallorca, waar Nadal geboren is, en daar kwam hij langs op de tennisacademie die de Spanjaard heeft laten bouwen. Federer is daarna nog even blijven hangen op het eiland en samen met zijn oude rivaal speelde hij zelfs een potje golf.

De twee tennislegendes deelden daar op Instagram meerdere foto's van en hinten daarbij gelijk op een wedstrijd. Dat duel moet er echter wel wat anders uit gaan zien dan bij de veertig keer dat ze elkaar troffen tijdens hun tenniscarrière. Het lijkt erop Federer en Nadal niet tegen elkaar, maar mét elkaar willen gaan spelen op de golfbaan. "Wie durft het tegen ons op te nemen?", vragen de iconen zich af in het bijschrift bij de foto's.

Federer en Nadal worden overspoeld met positieve reacties van fans op hun bericht. Ook reageren een aantal andere bekende sporters. Skilegende Lindsey Vonn geniet van de beelden: "Zo leuk, wat een duo." Toptennisser Casper Ruud heeft een compliment in petto voor Federer: "Mooie riem en handschoen."

Golf is populair onder tennissers

Van Nadal is al langer bekend dat hij de sport graag beoefent en ook Federer is groot liefhebber. Hij dook eerder dit jaar ook al op als bezoeker bij The Masters, één van de vier grote toernooien in het golf. Golf is onder andere tennissers eveneens een populaire sport, want rondom Wimbledon speelden Carlos Alcaraz en voormalig topspeler Andy Murray ook al een potje tegen elkaar.

Dochters van Federer

Federer was tijdens zijn eerdere bezoek aan de academie van zijn rivaal overigens niet alleen, want zijn tweelingdochters Charlene en Myla waren ook van de partij. De twee kinderen van de Zwitser werden gespot op een foto die de academie op de eigen website deelde.

De twee tennisiconen poseerden daarop met een groep jeugdspelers, waaronder Charlene en Myla. De tweeling, die woensdag hun zestiende verjaardag viert, sloeg zelf ook een balletje en wie weet treden ze dus wel in de voetsporen van hun beide ouders. Ook Mirka, de vrouw van Federer, was vroeger proftennisster.