De tenniscarrière van Eugenie Bouchard is donderdagochtend ten einde gekomen op de National Bank Open in Montreal. De Canadese had voor het masterstoernooi al aangekondigd dat het haar laatste zou zijn, voordat ze definitief zou stoppen met proftennis. De Wimbledon-finaliste zat na afloop van haar verloren wedstrijd in een achtbaan van emoties.

Ze gaf haar thuisfans een afscheid om niet snel te vergeten. In de eerste ronde versloeg ze Emilia Arango en boekte daarmee haar eerste WTA-zege sinds 2023. Het publiek klapte de handen stuk en hoopte dat ze die stunt kon voortzetten in de tweede ronde. Echter bleek angstgegner Belinda Bencic, die als zeventiende geplaatst is in Montreal, te sterk. De Zwitserse, van wie Bouchard nooit won in haar carrière, maakte een einde aan de droom om nog een keer iets moois neer te zetten.

Achtbaan van emoties

Wel maakte Bouchard er een afscheidswedstrijd van om niet snel te vergeten. Ze knokte voor wat ze waard was, maar na ruim twee uur en een kwartier moest ze haar hoofd buigen voor Bencic: 2-6, 6-3, 4-6. Daarna was het tijd voor het afscheid van de 31-jarige Canadese. Ze hield het niet droog bij het zien van alle beelden, maar bij haar speech kon ze ook alweer lachen en richtte ze zich ook tot haar ouders en broers en zussen.

'De cirkel is rond'

Tussen de vele staande ovaties van de fans, die haar naam minutenlang scandeerden, vond Bouchard de juiste woorden om haar afscheid te markeren. "Het is zo speciaal om mijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld hier in Montreal. Op deze baan, voor jullie", zei ze terwijl ze haar tranen wegveegde. "Ik weet nog dat ik als klein kind hier op de tribune zat, hopend en dromend dat ik hier ooit mocht spelen. Het voelt helemaal alsof de cirkel van mijn carrière hier rondkomt. Het komt nu allemaal samen"

'Ik ben zo dankbaar'

De fans smulden van haar ceremonie en klapten en juichten volgens Bouchard ook voor haar familie, die haar altijd steunden. "Tennis heeft me zoveel gegeven. Ik voel me zo dankbaar voor deze sport en voor iedereen die me heeft geholpen. Ik wil dat jullie weten dat als deze fans voor mij klappen, ze dat ook voor jullie doen", richtte ze zich in tranen tot haar ouders en broers en zussen.