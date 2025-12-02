De Zwitserse tennisser Mika Brunold heeft indruk gemaakt bij veel van zijn (oud-)collega's. Dat deed de 21-jarige niet met een knappe tennisprestatie, maar met een ontboezeming buiten de lijnen. Het talent maakte namelijk bekend op mannen te vallen en bracht dat bericht het afgelopen weekend naar buiten. Dat leverde een hoop positieve reacties op.

"Heyy, ik wil vandaag iets persoonlijks met jullie delen", schreef Brunold zaterdag op Instagram. Al snel maakt hij aan zijn volgers duidelijk waar hij het over wil hebben. "Ik heb nagedacht hoe ik hier over kan praten. En hoewel het niet altijd makkelijk is geweest, was het verbergen en doen alsof ik iemand anders ben geen optie. Daarom wil ik me openstellen en met jullie delen dat ik homoseksueel ben."

Dat hij er zo openlijk mee naar buiten treedt, doet hij niet alleen voor zichzel. "Maar ook omdat ik denk dat er in de sport niet genoeg over gepraat wordt. Ik geloof in een ideale wereld waar we niet eens meer 'uit de kast' hoeven te komen."

Bekende namen reageren op bericht

Het nieuws zorgt voor een hoop reacties, zeker uit de tenniswereld. Zo reageerde de Belgische tennislegende Kim Clijsters (viervoudig grandslamwinnares) met een aantal hartjes. Ook tennissters Viktorija Golubic (zilver op de Spelen van Tokio) en Eva Lys, die zelf op vrouwen valt, zijn vol lof over de moed van Brunold. En dat zijn nog maar een paar van de duizenden reacties die de Zwitser kreeg.

De hoofdpersoon zelf is ook blij met alle lovende reacties. zowel online als offline. "Ik ben zeer dankbaar voor iedereen die me steunt. Zonder jullie zou ik niet de persoon zijn die ik vandaag de dag ben."

Hoe goed is Mika Brunold?

Voor veel tennisvolgers is Brunold geen enorm bekende naam. Met zijn 21 jaar is hij dan ook nog relatief jong. Momenteel staat hij op een 310e plaats op de wereldranglijst. Zijn hoogste positie tot nog toe behaalde hij enkele maanden geleden. In augustus reikte hij tot positie 289. Zijn laatste duel speelde hij vorige maand. Op 17 november ging hij in drie sets ten onder in het Italiaanse Bergamo tegen de Kazach Beibit Zhukayev.

Het is in het mannentennis zeldzaam dat iemand er openlijk voor uitkomt op mannen te vallen. Vorig jaar was João Lucas Reis da Silva pas de enige actieve speler die 'uit de kast kwam'. Brunold volgt nu dus zijn voorbeeld.