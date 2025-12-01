Cameron Norrie heeft tijdens zijn vakantie zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika ging de Britse toptennisser op één knie en zijn vriendin zei gelukkig ja.

De Britse toptennisser is net als veel spelers op vakantie tijdens de korte break van de ATP-tour. De reis van Norrie en zijn vriendin Louise Jacobi ging naar Zuid-Afrika om daar verschillende activiteiten te doen zoals op safari gaan en vooral ontspannen. Daar was voor de Brit het ideale moment om op een knie te gaan en te vragen of Jacobi zijn verloofde wilde zijn. Tijdens een safari zei de vrouw ja en zorgde ze voor opluchting bij Norrie.

Het aanzoek van Norrie leek niet tot in de puntjes voorbereid zo liet hij ook weten in de caption van zijn post op Instagram. Bij een reeks foto's van het aanzoek zei de Brit 'de echte verlovingsring komt er nog aan', waarmee hij lijkt te doelen op een ongepland aanzoek. Toch was Jacobi dolblij met het aanzoek. 'Een speciaal moment op een speciale trip naar Zuid-Afrika. Proost op een prachtig leven samen met mijn beste vriend', zo zette het verloofde stel ook boven de foto's

Cameron Norrie

Norrie staat op dit moment 27e op de ATP-rankings, maar zijn hoogste ranking was plek nummer acht in 2022. De Brit is samen met Jannik Sinner ook een van de laatste spelers die Carlos Alcaraz heeft weten te verslaan. Norrie won in drie sets van de Spanjaard tijdens de tweede ronde van de Paris Masters. De Brit zijn laatste toernooi was in het Franse Metz. Daar haalde hij de finale, maar verloor hij in de eindstrijd van de Amerikaan Learner Tien. Het is niet bekend op welk toernooi Norrie na zijn vakantie weer terug zal keren op de tennisbaan.

Louise Jacobi

Norrie is al lange tijd samen met Jacobi. Zij werkt in de modesector als ontwerper voor het Monegaskische Morphew. Jacobi is ook veel bezig met kunst in verschillende gebruiksvoorwerpen.