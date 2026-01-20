Nishesh Basavareddy heeft twee wel heel bijzondere partijen achter de rug. Het Amerikaanse tennistalent beleefde eerst al een bizar duel met Sebastian Ofner, waarin de Oostenrijker dacht gewonnen te hebben. Dinsdagochtend vocht Basavareddy een ware thriller uit met thuisspeler Christopher O'Connell op de Australian Open.

Basavareddy moest via het kwalificatietoernooi de Australian Open zien te bereiken. In de halve finale kwam hij Ofner tegen als tegenstander en gebeurde er iets opmerkelijks. Het werd en wedstrijd waarin beide spelers een set pakten en de derde set uitmondde in een supertiebreak. Daar gebeurde echter iets zeer opvallends toen Ofner dacht dat hij de wedstrijd al in de tas had zitten.

In de supertiebreak speelde Ofner dermate goed dat hij op een 7-1 voorsprong kwam. Vervolgens stak de Oostenrijker zijn handen in de lucht en begon hij te juichen, terwijl de umpire nog geen 'Game Set and the Match' had geroepen. Niet veel later besefte Ofner dat de spelers bij een supertiebreak doorgaan tot de tien punten. Dat pakte voor de Oostenrijker dramatisch uit. Basavareddy vocht zich terug, won de tiebreak met 13-11 en plaatste zich voor kwalificatiefinale en later zelfs voor zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Australian Open.

Australian Open

In de eerste ronde van de Australische Grand Slam na Basavareddy het op tegen thuisspeler O'Connell. Als qualifier ging de nummer 242 als underdog de wedstrijd in, maar hij liet weer zien over een indrukwekkende veerkracht te beschikken. Na drie sets kwam Basavareddy op een 2-1 achterstand, maar hij vocht zich knap terug. Set vier en set vijf wist hij met 6-2 en 6-2 naar zich toe te trekken, waardoor hij de wedstrijd met 3-2 won. Voor Basavareddy weer een marathonpartij die hij uiteindelijk voor de tegenstander zijn neus wegsleept. In de volgende ronde hoopt hij weer te verrassen in het duel met Karen Khachanov.

