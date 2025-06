Alejandro Davidovich Fokina heeft bij het tennistoernooi in Eastborne laten zien dat de Spanjaard een opgewonden standje is. In zijn partij tegen Jakub Mensik, die hij wel won, behandelde hij de umpire erg onvriendelijk.

De 26-jarige Davidovich Fokina smeet in de tweede set zijn racket op de grond. De umpire liet via zijn microfoon weten dat de Spaanse tennisser een 'code violation' had gekregen, oftewel een waarschuwing. Na zo'n waarschuwing kunnen er straffen worden uitgedeeld, zoals een verloren punt of game of match.

'Je bent de slechtste umpire'

Davidovich Fokina kwam na die waarschuwing zeker niet tot bedaren. Hij zat op zijn stoeltje tijdens een break en foeterde de umpire uit. Vreemd genoeg vond hij dat hij geen standje van de umpire had verdiend, omdat hij zijn racket buiten de baseline op de grond had gesmeten. Dat maakt echter niet uit: met het racket gooien is simpelweg strafbaar, of het nou voor of achter de baseline gebeurt.

'Ik accepteer het niet'

"Roep de supervisor, ik accepteer deze waarschuwing niet", zei hij. "Je bent de slechtste umpire die ik ooit heb gezien!", voegde hij er daarna gillend aan toe. "De slechtste! Ik weet niet hoe het je lukt om daar in die stoel te zitten. Ik heb al drie keer mijn racket gesmeten en je zei er niets van! Ik deed het buiten de baseline. Erbuiten! Kijk naar de videobeelden. Waarom waarschuw je me? Het was buiten de baseline!"

Supervisor Jerry Armstrong kwam uiteindelijk opdragen en hij poogde het brandje te blussen. Armstrong legde aan de speler uit dat het niet is toegestaan om op een grasbaan met een racket te gooien. Eindelijk kwam Davidovich Fokina een beetje tot bedaren. Ook won hij daarna drie games op rij en uiteindelijk won hij de partij met 6-4 7-5.

Finale

Vrijdag ging hij in de halve finale wel onderuit tegen Taylor Fritz. In de eindstrijd speelt de Amerikaan verrassend genoeg tegen landgenoot Jenson Brooksby. Die werd als lucky loser toegelaten tot het ATP-toernooi. Dat houdt in dat hij is blijven steken in het kwalificatietoernooi, maar dat hij vanwege een afzegging toch nog een startbewijs kreeg voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi.