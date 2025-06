Tallon Griekspoor speelt zaterdag de finale van het grastennistoernooi van Mallorca. Toeval of niet, maar de 28-jarige Nederlander wordt sinds dit toernooi weer begeleid door Kristof Vliegen, vorig jaar nog zijn trainer. Wel moesten ze wat zaken uitpraten.

In de herfst van 2024 stopte hun eerdere samenwerking. Ze clashten te vaak met elkaar. Het lukte Griekspoor echter niet om een vervanging op lange termijn te vinden, want met Dennis Sporrel en Xavier Malisse verbrak hij na korte tijd alweer de samenwerking. Hij wist dat er eigenlijk maar één optie was: weer Vliegen inschakelen.

Druk

Voordat Roland Garros begon, in mei 2025, zei Griekspoor al tegen De Telegraaf dat Vliegen hem het tennissen heeft geleerd. "Dat was natuurlijk een heel mooi compliment, maar daardoor voelde ik in eerste instantie wel wat druk", zegt de 43-jarige Vliegen vanuit Mallorca tegen dezelfde krant. "Ergens voelde het toen alsof ik het wel móést doen, maar toen ik hem sprak was die druk gelukkig weg, hoor."

Griekspoor stuurde een berichtje naar Vliegen, waarna er een gesprek volgde rondom het toernooi in Rosmalen. "We hebben daar wel drie uur gezeten", zegt Vliegen. "Er is heel veel gezegd wat zowel voor hem als voor mij veel duidelijk heeft gemaakt. We spraken af aan het einde van de week opnieuw contact te hebben."

Toptennisser Tallon Griekspoor stunt met finale in Spanje: perfecte generale voor Wimbledon Tallon Griekspoor heeft de finale van het ATP-toernooi van Mallorca bereikt. Hij won in de halve finale van het Spaanse grastoernooi zonder setverlies van Félix Auger-Aliassime. Griekspoor staat voor de vijfde keer in zijn loopbaan in een ATP-finale.

'In mijn hart'

En dat nieuwe contact leidde tot het verzoek van Griekspoor om weer zijn trainer te worden. "Deze jongen zit zo ongelofelijk diep in mijn hart", zo verklaart Vliegen zijn positieve antwoord op dat verzoek. "Ik weet waar ik aan ben begonnen. Ik ken Tallon door en door, ik ken zijn familie en zijn fysieke trainer Sebastian Pisano. Ik ben bij de familie Griekspoor eigenlijk altijd kind aan huis geweest, dus in dat opzicht was het heel makkelijk om ’ja’ te zeggen."

Het probleem van op elkaar lijkende en daardoor botsende karakters blijft. "We zullen vaker momenten inplannen en praten over wat we voelen en denken. Vorig jaar gingen we er te vaak vanuit dat de een wel begreep wat de ander bedoelde", aldus de oud-tennisprof. Dat moet voorkomen dat het gaat zoals eind 2024: "Toen was onze communicatie niet goed en zijn we niet altijd aardig voor elkaar geweest."

Toptennisser Tallon Griekspoor verdient mooi bedrag aan prijzengeld op warm Spaans eiland Tallon Griekspoor heeft in Mallorca bij zijn eerste grastoernooi van het jaar direct de halve finales gehaald. De nummer 34 van de wereld versloeg in de kwartfinales Gabriel Diallo in twee sets en mag daardoor blijven hopen op zijn eerste titel sinds 2023. Het levert Griekspoor in ieder geval wel een mooi zakcentje op.