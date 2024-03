Tennisser Kei Nishikori (34) begint aan zijn tweede comeback met verlies in Miami

Kei Nishikori heeft zijn tweede comeback gemaakt. De Japanse tennisser, de nummer vier van de wereld in 2015, verloor in Miami zijn eerste partij. Het duel tegen Sebastian Ofner was na tachtig minuten over. De Oostenrijker won met 6-3 6-4. Het goede nieuws is dat zijn lichaam de partij volhield.

De 34-jarige Nishikori was na Indian Wells in oktober 2021 lange tijd niet actief. In juni 2023 verscheen hij weer in het internationale tenniscircuit. Maar een maandje later werkte zijn lichaam al niet meer mee, waarna weer een pauze ontstond. Die duurde wat minder lang, want negen maanden later probeert de hardhitter het weer.

Roland Garros

Toen Nishikori in 2021 tijdelijk afscheid nam, stond hij op plek 52 van de ATP-ranking. Nu staat hij op plek 351, door die paar potjes die hij in de zomer van 2023 speelde. Hij moet dus meedoen aan kwalificatietoernooien of evenementen op het lagere Challenger-niveau, tenzij hij op basis van zijn verleden wildcards krijgt. Zijn plan is om de komende weken mee te doen bij de toernooien van Houston, Barcelona en Madrid. Daarna wil hij er weer helemaal staan op Roland Garros.

Marathonman

Het beste resultaat van Nishikori bij de grandslams is zijn finaleplaats bij het US Open 2014. Daarin verloor hij van Marin Cilic. Bij dat toernooi bleef hij ook nog tweemaal steken in de halve finale. Hij speelde 26 keer een eindstrijd in een ATP-toernooi en pakte twaalf titels. De Japanner was gevreesd om zijn fitheid in lang durende partijen. Zo is hij de recordhouder wat betreft winstpercetage in vijfsetters: daar won hij er dik 79 procent van.