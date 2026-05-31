Voor Tallon Griekspoor zat Roland Garros er al heel snel op, maar zijn vriendin doet het een stuk beter in Parijs. Tennisster Anastasia Potapova zorgde zaterdag voor een gigantische sensatie door titelverdedigster Coco Gauff al in de derde ronde naar huis te slaan. Potapova won na een zenuwslopend duel met 4-6, 7-6 (1), 6-4.

Potapova startte sterk aan het duel en kwam met 4-2 voor, maar met vier games op rij won Gauff alsnog de eerste set. In de tweede set nam de partner van Griekspoor zelfs een 5-2 voorsprong, maar opnieuw kwam Gauff terug. Deze keer wist Potapova nog wel een tiebreak af te dwingen en die won ze overtuigend met 7-1.

Waar Potapova in de eerste twee sets op voorsprong kwam, deed Gauff dat in het beslissende bedrijf, maar ook zij kon die niet vasthouden. De Amerikaanse leek te gaan ontsnappen bij een 3-1 voorsprong, maar het ging alsnog mis. Potapova brak Gauff twee keer en maakte het op haar eerste matchpoint direct af.

Nummer vier van de wereld

Daarmee zorgde Potapova voor één van de grootste sensaties van dit vrouwentoernooi Gauff, de mondiale nummer 4, versloeg Aryna Sabalenka vorig jaar in de finale op het gravel van de Franse hoofdstad. Dat was haar tweede grandslamtitel nadat ze in 2023 ook al eens de US Open had gewonnen.

Potapova evenaarde met haar zege haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Net als twee jaar geleden staat ze in de vierde ronde in Parijs. Dat liep toen niet goed af, want in 2024 sloeg Iga Swiatek haar met 6-0, 6-0 van de baan.

Deze keer treft Potapova de Russische Anna Kalinskaya in de achtste finales. De vriendin van Griekspoor is ook geboren in Rusland, maar beschikt sinds eind vorig jaar over een Oostenrijks paspoort. Daarvoor speelde ze, zoals meer Russische en Belarussische tennissers, een tijd onder neutrale vlag.

Potapova is geweldig op dreef tijdens het gravelseizoen. Die begon ze als nummer 96 van de wereld, maar na een finaleplaats in Linz en een halve finale in Linz klom ze binnen een paar weken op naar de 30e plek. Door haar goede spel in Parijs gaat ze sowieso nog vier plekjes stijgen en dat kunnen er met elke zege nog meer worden.

Sabalenka wel door

De andere finaliste van vorig jaar wist zich wel te plaatsen voor de vierde ronde van het toernooi in Parijs. Sabalenka was zaterdag in twee sets te sterk voor Daria Kasatkina. De nummer 1 van de wereld mag zich opmaken voor een bijzonder duel, want in de volgende ronde treft ze Naomi Osaka. Beide speelsters wonnen in hun carrière vier grandslamtitels en bij allebei zijn die eerlijk verdeeld tussen de Australian Open en de US Open.

