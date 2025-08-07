Het WTA 1000-toernooi van Montreal heeft een hele verrassende finale gekregen. De 18-jarige Victoria Mboko beleeft deze week voor eigen publiek haar grote doorbraak en ontsnapte in de halve finales op het nippertje aan uitschakeling. Het toptalent treft in de finale niemand minder dan Naomi Osaka, die na enkele moeilijke jaren plotseling weer helemaal terug is.

Het zal niet vaak zijn gebeurd dat een eindstrijd tussen de nummer 49 en 85 van de wereld kan worden bestempeld als 'droomfinale', maar in Montreal is dat deze week wel het geval. Voor de fans in Canada was het dat waarschijnlijk sowieso al toen Mboko doordrong tot de finale. Dat leek lange tijd echter niet te gaan gebeuren.

Elena Rybakina, de Wimbledon-kampioene van 2022, liet in de eerste set namelijk weinig heel van dé sensatie van deze week. Mboko, die aan het begin van het jaar nog buiten de top 300 stond, slaagde er daarin welgeteld nul keer in om haar servicegame te houden. Toen dat aan het begin van de tweede set wel lukte, kantelde de partij volledig.

Mboko houdt hoofd wel koel

Mboko trok de stand gelijk, maar leek bij een 5-3 achterstand alsnog aan het kortste eind te gaan trekken. Rybakina bleek ondanks al haar ervaring echter de kwetsbaarste toen het spannend werd. De Kazachse serveerde bij 5-4 voor de wedstrijd, maar liet een matchpoint liggen en werd gebroken. Ze mocht bij 6-5 opnieuw proberen de partij uit te serveren, maar weer lukte het niet.

In de beslissende tiebreak kreeg Mboko op haar beurt een matchpoint en na een gemiste bal van Rybakina was het direct raak. Het publiek ging daarop volledig uit haar dak, terwijl de Canadese totaal niet leek te beseffen wat er net was gebeurd. De Canadese versloeg in Montreal met Rybakina, Coco Gauff en Sofia Kenin al drie grandslamkampioenen en zal met nog een vierde moeten afrekenen om ook de titel te winnen.

Osaka terug op niveau

Dat is ook gelijk degene met de meeste grote titels van al die speelsters. Mboko neemt het in de eindstrijd namelijk op tegen Naomi Osaka. De Japanse was in de halve finales te sterk voor de Deense Clara Tauson: 6-2, 7-6 (7). Osaka moest in de tiebreak van de tweede set nog twee setpoints wegwerken.

Osaka won in het verleden vier grandslamtitels (2x Australian Open en 2x US Open), maar zakte na mentale problemen ver weg. Ze beviel in 2023 van een dochtertje en het lukte sinds haar terugkeer een jaar later maar niet om haar oude niveau te halen. In Montreal overleefde ze in de tweede ronde drie matchpoints en vanaf dat moment lijkt alles weer op zijn plek te vallen. Osaka kan haar eerste titel pakken sinds ze in 2021 de Australian Open won.

Sprong op wereldranglijst

Beide speelsters gaan een enorme sporng maken op de wereldranglijst, hoe de finale ook afloopt. Mboko gaat in ieder geval 51 plekken stijgen en komt dan op plek 34 terecht. Als ze de finale wint, zal ze zelfs de nummer 25 van de wereld worden. Osaka stijgt van de 49e naar de 24e plaats en schuift met een titel naar plek 21 op.