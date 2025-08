Ze is bezig aan een sensationeel toernooi, maar na een prachtige overwinning waren er bij de jonge Deense Clara Tauson tranen te zien. Op het WTA1000-toernooi van Montreal schakelde ze na Wimbledon-overwinnaar Iga Swiatek nu ook Australian Open-winnares Madison Keys uit. Na afloop barstte ze echter van verdriet in huilen uit.

Dat heeft alles te maken met vervelende privéomstandigheden rondom de 22-jarige, zo blijkt in het interview na afloop van het duel met Keys. Midden in het toernooi werd ze, terwijl ze dus in Canada was, opschrikt door zeer triest nieuws vanuit het thuisfront.

Opa overleden

"Twee dagen geleden is mijn opa helaas overleden", zo vertelt ze met hoorbare emotie op de baan tijdens gesprek. "Ik wilde voor hem heel graag winnen." Als de emoties vervolgens even te veel worden, doet ze een stapje terug en slaat ze de hand voor haar mond. Het is voor het publiek teken om een lange tijd staande ovatie te geven.

De vrouw die maandag Swiatek versloeg kreeg het verdrietige nieuws dinsdag, een dag voor de clash met Keys, te horen. "Dus ik wilde voor hem mijn allerbeste tennis te laten zien. Hopelijk keek hij mee", zo besluit ze.

Clara Tauson in tears speaking about her grandpa, who passed away 2 days ago, after beating Keys to reach Montreal SF



“2 days ago my grandfather unfortunately passed away. So I really wanted to win for him today.”



“Hopefully he’s watching.” ❤️



pic.twitter.com/i3yllwo4pF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 5, 2025

Tauson is bezig aan een sensationeel toernooi in Montreal, dat voor haar eind juli begon. Ze won vier partijen op een rij zonder ook maar een set te verliezen. Met name tegen Swiatek maakte ze indruk. De Poolse won enkele weken geleden nog Wimbledon door de finale met 6-0, 6-0 te winnen, maar moest haar meerdere erkennen in de Deense (7-6, 6-3). In de kwartfinale kwam Keys er dus ook niet aan te pas (6-1, 6-4).

Ondanks de lastige privéomstandigheden is de gravelspecialiste dus vastberaden om het toernooi te winnen. In de halve eindstrijd treft ze de Japanse Naomi Osaka. De andere halve eindstrijd gaat tussen Victoria Mboko en Jelena Rybakina. Die duels worden op donderdag gespeeld, vrijdag is de finale.

De Deense nummer 19 van de wereldranglijst weet wat winnen is. In totaal schreef ze al vier WTA-toernooien op haar naam. Dit jaar won ze al 32 partijen op WTA-niveau en dat zijn er meer dan in alle drie de jaren hiervoor in totaal. Dankzij haar formidabele toernooi in Montreal tot dusver stijgt ze ook nog wat plaatsen op de ranglijst.