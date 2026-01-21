De rampen in Spanje van de afgelopen dagen bereiken ook de Australian Open. Door twee treincrashes vielen er tientallen doden en dat doet ook pijn bij de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz. Hij haalde na zijn zege in de tweede ronde het drama aan en schreef een emotionele boodschap.

De als eerste geplaatste Alcaraz moest hard werken om de Duitser Yannick Hanfmann te verslaan in de tweede ronde, maar pakte hem wel met 3-0 in sets. Daarna had hij meteen aandacht voor de rampen in Adamuz en Gelida. In een tijdsbestek van drie dagen vielen er meer dan veertig doden bij twee ongelukken met treinen. Alcaraz pakte de stift om iets op de cameralens te schrijven na zijn zege, wat gebruikelijk is, en gebruikte dat moment om stil te staan bij zijn landgenoten in rouw.

Carlos Alcaraz signs a message on the camera after his win at the Australian Open.



“Lots of encouragement regarding what’s happening in Spain”



A message to the victims of the Spanish railway disasters. ❤️ pic.twitter.com/bes0MZeuIR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2026

'Heel veel sterkte'

'Heel veel sterkte met alles wat er gebeurd is in Spanje', schreef hij, begeleid door een verdrietig gezichtje. Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de treinbotsing nabij het Spaanse Adamuz is opgelopen tot 42, melden lokale autoriteiten. In een van de wagons werd een lichaam geborgen. Volgens de krant ABC worden nog 43 mensen vermist en liggen er nog 37 slachtoffers in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Negen volwassenen en één kind liggen nog op de intensive care.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Nóg een ongeluk

Een paar dagen na het zware ongeluk in Adamuz, waar zelfs de Spaanse koninklijke familie een bezoekje aan bracht om steun te bieden, gebeurde er in Gelida nóg een ongeluk. De machinist van de forensentrein die dinsdag in de omgeving van Barcelona op een omgevallen muur botste, is overleden. Bij het voorval raakten volgens de lokale brandweer 37 mensen gewond, van wie vier ernstig. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de plaats Gelida ten noordwesten van Barcelona. De muur viel vermoedelijk om door zware regenval in het gebied.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.