Tijdens de China Open is dinsdag een verhitte discussie ontstaan tussen toptennissters Coco Gauff en Belinda Bencic. Zij speelden tegen elkaar in de achtste finale van het toernooi, maar volgens de Zwitserse ging dat niet helemaal eerlijk.

De voormalig olympisch kampioene won de eerste set, maar daarna raakte Bencic erg afgeleid door het team van haar tegenstander. De frustratie liep hoog op, tot ze uiteindelijk fel tekeer ging tegen Gauff.

'Mentale spelletjes'

"Hou je mond", riep ze richting de Amerikaanse en haar supporters. Die zouden steeds voor onrust zorgen op de tribune tijdens de partij. "Ik ben te oud voor deze mentale spelletjes", vervolgde de 28-jarige.

Toen de 21-jarige Gauff in de tweede set op voorsprong klonk er weer luid gejuich vanuit kamp Gauff. "Wacht tot het punt voorbij is", klaagde Bencic over de supporters in Beijing. "Dit is belachelijk. Kom op, spelen we bij de Onder 12 ofzo?"

Gauff ging de discussie met haar aan. “Ik behandel jouw team met respect en ik hoop jij dat van mij ook. Dit punt werd gewonnen met een dropshot", verklaarde ze het luidruchtige gejuich. "Ze mogen juichen na het punt, niet vlak voordat ik ga serveren", bracht Bencic daar tegenin.

'Niemand praat tegen jou!'

"Elke keer als ik me klaarmaak, beginnen ze te joelen", vervolgt ze geïrriteerd. Bencic deed ook haar beklag bij de umpire. Volgens haar maakte de Ameikaanse zich schuldig aan 'smerig spel'. Toen Gauff zich daar ook mee ging bemoeien sprak ze haar fel toe: “Niemand praat tegen jou! Ze had het tegen mij, oké. Jouw team is aan het schreeuwen."

Gauff won de wedstrijd uiteindelijk in drie sets (6-4, 6-7, 2-6). Na afloop sprak ze zich nog uit over het voorval. "Ze zei iets over mijn team, maar ik wist niet precies wat ze bedoelde. Ze zei: 'hou je mond'. Ik heb het niet gehoord, maar mijn team zei het tegen mij", aldus de nummer drie van de wereldranglijst.

Stil stadion

"Ze was vast van slag door het gejuich. Maar ik vind het stadion zo stil. Je hoort beide teams roepen", legt ze uit. Er waren dan ook niet veel toeschouwers aanwezig in Beijing. "Ook in de vorige rondes kon ik de andere teams luid en duidelijk horen. Omdat het zo stil is."

In de kwartfinale neemt Gauff het op tegen de Duitse Eva Lys. Die wedstrijd wordt donderdag om 9.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.