De tenniswereld is in diepe rouw gedompeld door het plotselinge overlijden van de Poolse tennisjournalist Damian Kust. Hij was pas 26 jaar en oogste vooral lof voor zijn werk rondom het op één na hoogste niveau in de tenniswereld.

Het trieste nieuws van zijn overlijden werd door zijn ouders via zijn X-account bekendgemaakt. Kust leed, zoals hij zelf in het najaar onthulde, aan een zeldzame auto-immuunziekte. In november deelde hij nog een bericht waarin hij aankondigde zich voor te bereiden op een levertransplantatie.

We are the parents of Damian. Today our best son passed away. Thank you all for your support. — Damian Kust (@damiankust) January 6, 2026

Eerbetoon van collega's

Hij richtte zich op de challengers en de lagere regionen van de tennispiramide, inclusief jonge talenten. “Niemand anders op het internet of in de media toonde Damian’s toewijding aan de lagere niveaus van het tennis. Juist op deze plekken worden toekomstige sterren geboren, maar ook hardwerkende spelers die misschien nooit de top 10 zullen bereiken, maar dag in dag uit keihard werken om hun passie voor professioneel tennis te verwezenlijken", schrijft een van de websites waar Kust voor werkte in een eerbetoon.

Sorry, but updates will be brief for a while. I likely have.a rare autoimmune disease and they'll be trying to get me ready for a liver transplant — Damian Kust (@damiankust) November 23, 2025

'Hij vertelde hun verhalen'

"En dat is wat Damian zag. Hij zag en hield van de puurheid van deze sport in de lagere competities, waar spelers, die vaak nauwelijks rondkwamen, zich een weg baanden in deze prachtige sport. Hij vertelde hun verhalen en vestigde terecht de aandacht op spelers die anders vaak over het hoofd zouden worden gezien", aldus de website laswordsofsport.com.

'Hartverscheurend'

Een in het oog springende reactie is die van voormalig proftennisser John Isner. "Ik voel zo erg met jullie mee met dit verlies. Damian had zoveel respect in onze wereld. Een echt goeie kerel. Moge hij in vrede rusten", schreef het voormalig servicekanon. Isner en Kust werkten veel samen. Ook Isner maakt een tennispodcast en dus waren ze ook collega's nadat de Amerikaan stopte. Tenniscoach en commentator Mark Petchey vindt het nieuws 'hartverscheurend'.

"Damian deed meer voor de ATP Challenger Tour dan wie dan ook. Hij hield onvoorwaardelijk van de sport en zijn posts waren een dagelijkse herinnering aan hoe mooi tennis is als er 'gewoon' van wordt gehouden. Mijn condoleances, zijn licht zal gemist worden."