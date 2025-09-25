Tragisch nieuws uit de (rolstoel-)tenniswereld. Coach Hans-Jurgen Striek is overleden. Dat meldt de Internationale Tennisfederatie ITF. Striek boekte grote successen met wereldtopper Niels Vink, die een eerbetoon brengt aan de Nederlander.

Striek en Vink leerden elkaar in 2018 kennen. Sindsdien waren ze onafscheidelijk en na een aantal jaar begon de Nederlandse rolstoeltennisser met winnen. In maart 2022 was Vink voor het eerst de nummer 1 van de wereld, enkele maanden later won hij met Roland Garros zijn eerste van tot nog toe zeven Grand Slams in het enkelspel.

Striek (53) stond zijn pupil ook bij op de Paralympische Spelen van 2021 in Tokio. Daar veroverde Vink zowel in het enkel- als dubbelspel een bronzen medaille. Maar het mooiste moest nog komen voor Niels on wheels. Vorig jaar op de Paralympische Spelen in Parijs won de succesvolle tandem twee keer goud.

Ziekte

Dat Striek er in Parijs bij was, was al een overwinning op zichzelf. Begin 2024 werd een hersentumor ontdekt de Nederlandse coach. "Dat ik in Parijs ben, betekent alles voor me", zei hij destijds in gesprek met De Gelderlander. "Voor nu is het heel fijn dat ik hier in Parijs weer tennistrainer ben in plaats van patiënt", vertelde hij erbij.

Overlijden van Striek

Een jaar later overlijdt hij. Striek was onlangs nog wel in New York, toen Vink voor de tweede keer de US Open won. 'Hart gebroken', schrijft Vink bij een reeks emotionele foto's samen. 'Bedankt baas dat je mijn coach en beste vriend bent. Ik mis je nu al zo erg'.

Eerbetoon aan Striek

Striek werd in 2023 door al zijn inzet en resultaten beloond met de ITF Rolstoelcoach van het Jaar Award. "Hij zal herinnerd worden als een zeer gerespecteerd lid van de internationale tennisgemeenschap", schrijft het ITF in een in memoriam. "Als iemand die een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van rolstoeltennis en zijn spelers. Zowel nationaal als internationaal. En als iemand die bereid was andere coaches en trainers te helpen hun eigen spelers te trainen."