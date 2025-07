De Nederlandse rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor het derde jaar op rij Wimbledon op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brabander won ook het dubbelspel van de quadklasse. Hij neemt daardoor een mooi bedrag aan prijzengeld mee naar huis.

Vink begon het toernooi op het heilige gras van Londen als torenhoge favoriet. Hij won het toernooi in 2023 en 2024 en voelt zich sowieso thuis op gras. In de finale won hij van landgenoot Sam Schröder: 6-3 6-3. Het is zijn zesde grandslamtitel, nadat hij eerder de US Open (2022) en Roland Garros (2022 en 2023) won.

Prijzengeld rolstoeltennis

Een dag eerder, op zaterdag, pakte Vink samen met zijn Israëlische dubbelpartner Guy Sasson ook de titel in het dubbelspel. Ze waren ruim te sterk voor de Zuid-Afrikaan Donald Ramphadi en de Brit Gregory Slade: 6-0 6-2. In het dubbelspel pakte Vink liefst zijn vijfde Wimbledon-titel op rij.

Hoewel rolstoeltennis minder in the picture staat in vergelijking met de finales van de validen, verdienen met name de winnaars alsnog een flinke zak met centen. De titels van Vink leveren hem dit jaar ruim 94,5 duizend euro op. Schröder verdient als verliezend finalist in het enkelspel een mooi bedrag van 41,5 duizend euro.

Miljoenen euro's

De 26-jarige Ruben Spaargaren zegevierde in de herendubbel van de normale rolstoelklasse en verdient 78,5 duizend euro. Het verschil tussen rolstoeltennis en rolstoeltennis (quadklasse) is dat tennissers in de quadklasse ook gelimiteerd worden in hun armen of handen.

Het prijzengeld in de rolstoelklasses valt in het niet als je dit vergelijkt met een finale in het enkelspel. Jannik Sinner en Carlos Alcaraz strijden om de hoofdprijs van bijna 3,5 miljoen euro.

Alles over Wimbledon

