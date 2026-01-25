Wat goed is, komt snel en dat bewijst ook tennisster Iva Jovic. De pas 18-jarige Amerikaanse is aan het uitgroeien tot dé sensatie van de Australian Open. Jovic sloeg zich zondag na een indrukwekkend optreden naar de kwartfinales en treedt daarmee in de voetsporen van haar illustere landgenote Venus Williams.

Jovic werd vorige maand pas achttien jaar, maar is al de nummer 27 van de wereld. Ze gaat nog een stuk verder stijgen op de ranglijst door wat ze in Melbourne allemaal laat zien. Jovic versloeg vrijdag al verrassend de als zevende geplaatste Jasmine Paolini in twee sets en twee dagen later was ze ook veel te sterk voor Yulia Putintseva in de achtste finales.

De jonge Amerikaanse had het hele toernooi nog geen set verloren en tegen de Kazachse was het lang de vraag of ze überhaupt een game ging verliezen. Jovic kwam op een 6-0, 4-0 voorsprong en leek op weg naar een double bagel. Putintseva wist echter de eer te redden door haar opponente te breken, maar dat bleek uiteindelijk ook de enige game die ze kon winnen: 0-6, 1-6.

Jovic treedt in voetsporen Venus Williams

"Ik ben ontzettend blij dat ik door ben," zei Jovic. "De uitslag is natuurlijk gunstig, maar het maakt niet uit hoe je het voor elkaar krijgt. Ik wilde het gewoon afmaken en ik had het gevoel dat als ik haar ook maar een beetje terug zou laten komen, het een spannende strijd zou worden. Ik ben gewoon zo blij dat ik in de kwartfinale sta."

Jovic treedt daarmee in de voetsporen van haar illustere landgenote Venus Williams. Ze is namelijk de jongste speelster die zonder setverlies de kwartfinales haalt sinds Williams dat in 1998 deed op 17-jarige leeftijd. Williams deed opmerkelijk genoeg 28 jaar later zelf ook mee aan de Australian Open. Ze verloor in de eerste ronde, maar werd wel de oudste speelster ooit in het hoofdtoernooi.

Clash met Aryna Sabalenka

Williams lukte het in 1998 niet om de halve finales te halen en ook voor Jovic wordt dat een hele zware opgave. Ze treft in de kwartfinales namelijk topfavoriete Aryna Sabalenka, die het toernooi in 2023 en 2024 won. De nummer 1 van de wereld uit Belarus versloeg in de vierde ronde de 19-jarige Canadese Victoria Mboko met 6-1, 7-6 (1).

De tweevoudig kampioene in Melbourne walste in de eerste set, die slechts 31 minuten duurde, over haar tegenstander heen. Maar ze gaf in de tweede set een voorsprong van 4-1 uit handen. De als zeventiende geplaatste Mboko begon daarna aan een indrukwekkende comeback. Toch moest de Canadese uiteindelijk in de tiebreak het hoofd buigen.

Sabalenka was na de partij vol lof over haar tegenstandster. "Wat een ongelooflijke speelster op zo'n jonge leeftijd," zei ze over de pas 19-jarige Mboko. "Ze zette me vandaag echt enorm onder druk. Ik ben blij dat ik door ben."

