Voor Botic van de Zandschulp is er een vervelend einde aan zijn sterke Australian Open gekomen. De Nederlander kampte tijdens zijn nederlaag in het enkelspel tegen Novak Djokovic met fysieke problemen en die zaten hem een dag later ook dwars toen hij samen met Tallon Griekspoor in het dubbelspel in actie kwam.

Van de Zandschulp werd tijdens zijn partij met Djokovic in de derde ronde behandeld aan een probleem met zijn rechterschouder. Desondanks wist hij het de Serviër ontzettend lastig te maken en het scheelde weinig of hij had zelfs een set van de tienvoudig kampioen afgesnoept. Dat lukte helaas niet, maar daarmee was zijn toernooi nog niet voorbij. Samen met landgenoot Griekspoor sloeg hij zich eerder deze week namelijk naar de achtste finales in het dubbelspel.

Het was door de fysieke problemen de vraag of Van de Zandschulp in actie zou gaan komen in het dubbelspel, maar dat deed hij. Een succes werd het echter niet. Samen met Griekspoor kwam hij tegen de ervaren dubbelaars Christian Harrison en Neal Skupski al heel snel met 3-0 achter en op dat moment werd opnieuw de fysio de baan opgroepen om Van de Zandschulp aan zijn rechterschouder te behandelen.

Blessure zorgt voor opgave

Van de Zandschulp keek het nog twee games aan, maar toen die ook allebei naar Harrison en Skupski gingen, besloot hij dat het geen zin had om door te spelen. Daardoor zijn ook de laatste twee Nederlanders in het mannendubbelspel uitgeschakeld.

De 30-jarige Van de Zandschulp heeft iets meer dan een week om te herstellen van zijn blessure, want dan doet hij mee aan het ATP-toernooi van Montpellier. Ook Griekspoor is daar van de partij. Beide tennissers spelen normaal gesproken een week daarna ook op het ABN Amro Open in Rotterdam, maar Van de Zandschulp moet daar nog wel een wildcard voor krijgen.

Demi Schuurs

Ook in het vrouwendubbel liggen inmiddels alle landgenotes eruit. Demi Schuurs was samen met de Australische Ellen Perez als achtste geplaatst, maar het lukte het duo niet om de kwartfinales te berieken. Schuurs, de zus van voetballer Perr, en Perez gingen kansloos onderuit tegen Wu Fang-Hsien uit Taiwan en de Japanse Eri Hozumi: 2-6, 2-6.

