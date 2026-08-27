Aryna Sabalenka, de nummer één tennisster van de wereld, kijkt uit naar de laatste Grand Slam van het jaar. Dankzij een bijzondere samenwerking gaat ze hoe dan ook stralen op de US Open

Sabalenka is een opvallende verschijning op de tennisbaan en dat komt niet alleen door haar goede spel. Ze draagt tijdens haar wedstrijden een hoop glinsterende juwelen en dat zal op het hardcourt in New York niet anders zijn.

'Voelt als een droom'

Dat laat de 28-jarige Belarussische zien op Instagram. "De meest glamoureuze avond in New York", schrijft ze bij een reeks foto's. Ze bezocht een winkel van Material Goods, het luxe sieradenmerk dat haar sponsort. "Het is heel bijzonder om te zien hoe elke gepresonaliseerde Grand Slam-set tot leven komt." Tijdens haar bezoek aan de winkel droeg ze een gouden ketting met fonkelende gekleurde stenen erin.

"Deze samenwerking voelt als een droom", vervolgt ze. "Ik ben ontzettend dankbaar om onderdeel te zijn van de Material Good-familie. En om een extra sprankeling te voelen elke keer als ik de baan op stap."

US Open

Het enkelspel in het hoofdtoernooi begint zondag. Sabalenka kwam wel al in de gemengde dubbel in actie op de US Open, samen met Novak Djokovic. Het duo verloor in de eerste ronde met 4-1 2-4 2-10 van de Tsjechische Kateřina Siniaková en de Brit Henry Patten.

De organisatie van het grandslamtoernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Voormalig nummer 1 van de wereld Djokovic en Sabalenka behoorden dit jaar tot de opvallendste duo's. De Amerikaanse Serena Williams en de Spanjaard Carlos Alcaraz vormden eveneens een duo. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Jakub Mensik en Karolina Muchova. Zij mogen samen 1 miljoen dollar verdelen.

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