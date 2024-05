Titelverdedigster Iga Swiatek ontsnapt op Roland Garros na thriller tegen Naomi Osaka

Naomi Osaka heeft verzuimd om voor een enorme stunt te zorgen op Roland Garros. De Japanse was héél dichtbij het uitschakelen van titelverdedigster Iga Swiatek. Uiteindelijk herstelde de Poolse nummer één van de wereldranglijst net op tijd en won ze met heel veel moeite in drie sets: 7-6, 1-6, 7-5.

Swiatek moest aan de bak tegen Osaka, die door haar lange afwezigheid afgezakt is naar een plek ver buiten de top-100 van de wereldranglijst. Daar was in Parijs weinig van te merken. Swiatek won weliswaar met moeite de eerste set (7-6), maar ging er even later hard af in set twee. De 26-jarige Japanse, winnares van vier grand slams, won met liefst 1-6 en had de smaak te pakken.

Sterke comeback

Uiteindelijk moest Swiatek in de beslissende derde set alles op alles zetten om niet al heel vroeg in het toernooi naar huis te moeten. De Poolse, die drie van de vier laatste edities van Roland Garros won, overleefde een matchpoint, kwam uiteindelijk op het juiste moment in vorm en sloeg zich dankzij 7-5 in de derde set naar de volgende ronde.

De winst was dus voor Swiatek, maar Osaka kan trots zijn. Ze kampte met mentale problemen, blessures, werd zwanger en keerde pas aan het begin van dit jaar terug. In juni komt ze naar Nederland, dan doet ze mee aan Libéma Open in Rosmalen.

Coco Gauff wint simpel

Coco Gauff, een van de andere favorieten voor de eindzege, won in tegenstelling tot Swiatek zonder moeite en staat ook in de derde ronde. Het werd 6-3 en 6-4 tegen Tamara Zidansek uit Slovenië.