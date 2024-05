Libéma Open strikt wederom grote naam: viervoudig Grand Slam-winnares maakt debuut in Rosmalen

Naomi Osaka maakt in juni haar opwachting op het grastoernooi van Rosmalen. De organisatie van de Libéma Open is er in geslaagd om de voormalig nummer één van de wereld aan het toernooi te laten deelnemen.

Met Osaka krijgen de toeschouwers in Rosmalen een wereldtopper te zien. De 26-jarige Japanse maakte vooral furore tussen 2018 en 2021 met vier Grand Slam-zeges. Dankzij overwinningen op de US Open (2018 en 2020) en de Australian Open (2019 en 2021) bereikte ze ook de nummer één positie op de wereldranglijst.

Depressies en zwangerschap

Echter gaat het sinds 2022 wat minder met Osaka. Vanaf dat moment worstelde ze met depressies en sociale angsten wat haar spel niet ten goede kwam. Vorig jaar werd de Japanse ook nog eens voor het eerst moeder, waardoor ze logischerwijs posities moest inleveren op de ranglijst. Begin dit jaar keerde ze terug op de baan. Osaka is op dit moment de nummer 134 van de wereld.

Roland Garros

Afgelopen zondag slaagde Osaka er in om de tweede ronde van Roland Garros te bereiken, dankzij haar overwinning in drie sets tegen de Italiaanse Lucia Bronzetti. In de tweede ronde wacht een behoorlijke uitdaging tegen de titelverdedigster Iga Swiatek. Woensdag gaat Osaka een poging wagen om de Poolse nummer één van de wereld het vuur aan de schenen te leggen.

Libéma Open

Van 8 tot en met 16 juni vindt de Libéma Open plaats met de debuterende Osaka. Daar krijgt ze de concurrentie van onder andere Jessica Pegula, Ekaterina Alexandrova en de Nederlandse Arantxa Rus.

Het grastoernooi in Rosmalen wordt door veel tennisser gezien als goede voorbereiding op Wimbledon. De derde Grand Slam van het seizoen begint twee weken later in Londen.