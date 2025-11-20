Joe Salisbury (33), voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel, heeft aangekondigd een langere pauze te nemen van tennis. De reden? Mentale gezondheidsproblemen en specifieker: angstgevoelens die hij dit jaar ervoer.

De winnaar van zes Grand Slam-titels (vier in het dubbelspel en twee in het gemengd dubbel) heeft besloten de tennisbaan de eerste maanden van 2026 te mijden. Dit na een jaar vol strijd met angst en de fysieke gevolgen daarvan. De Britse tennisser legde in een interview met BBC Sport uit wat hij heeft doorgemaakt. “Ik had hartkloppingen, een gevoel alsof mijn hart door mijn hele lichaam klopte. Je voelt je lichaam trillen, bijna alsof je hele lichaam licht vibreert.”

'Een misselijk gevoel'

Dit jaar volgde de viervoudig US Open-winnaar therapiesessies, maar deze hadden niet het gewenste effect. Salisbury besloot zijn carrière te onderbreken en de komende maanden te besteden aan activiteiten die zijn gedachten van tennis afleiden. “Het was soms moeilijk om mee om te gaan en het zorgde ervoor dat ik op bepaalde momenten gedurende het jaar niet meer wilde spelen en meedoen. Je voelt het sterk in je maag, een misselijk gevoel. Ik had slaapproblemen en door dat gevoel in mijn maag had ik moeite om goed en voldoende te eten", vervolgde Salisbury.

'Niet meer plezierig'

“Het is bijna een gevoel van angst, dat er iets ergs gaat gebeuren. Ik zou niet zeggen dat het mijn tennis veel heeft beïnvloed. Ik heb goed gespeeld, vooral de laatste zes maanden. Ik heb het gevoel dat ik de situatie goed heb beheerd en erin geslaagd ben om op de baan in een staat te zijn om in de meeste wedstrijden te presteren", legde de 33-jarige tennisser uit. “Maar ik denk dat er een extra emotionele en mentale inspanning voor nodig was. Het betekende dat de aanwezigheid op veel van de toernooien waaraan ik deelnam gewoon niet meer plezierig was."

'Het maakt me niet uit'

De nummer 10 van de wereld, die dit seizoen met Neal Skupski speelde en zes finales bereikte, gaf toe dat hij niet veel over zijn problemen sprak. “Ik heb niet met veel mensen gesproken over de moeilijkheden die ik had – voornamelijk met mijn team, vrienden en familie, dus niet met veel mensen uit de tenniswereld. Ik denk dat velen niet te veel willen delen omdat ze niet willen dat anderen ervan weten, vooral als je tegen ze moet strijden. Maar eerlijk gezegd, het maakt me niet uit als mensen het weten. Ik ben er zeker van dat dit iets is waar velen anderen ook mee worstelen