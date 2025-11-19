Oud-toptennisser Rafael Nadal heeft precies een jaar na zijn pensioen weer een racket opgepakt. Hij trainde woensdag weer op zijn eigen tennisacademie met een opkomend talent. "Het voelde geweldig."

Nadal ging een jaar geleden na uitschakeling in de Davis Cup met pensioen. Hij verloor in de kwartfinale zijn partij tegen de Nederlandse Botic van de Zandschulp, waarmee hij zijn laatste bal in het proftennis geslagen had.

Daarna werd hij niet meer gespot met een racket in zijn hand, tot nu. Hij sloeg een balletje met de 20-jarige Alexandra Eala, de nummer vijftig van de wereld bij de vrouwen. De Filipijnse zit op de academie van de Spanjaard, die in zijn carrière 22 Grand Slams won.

De training voelde goed, al lukte het de 39-jarige Nadal niet om zijn oude niveau aan te tikken. Op zijn oude niveau was Nadal vanzelfsprekend nog niet. "Een jaar later, het voelde geweldig om weer tennisbaan te staan en het was goed om met je te trainen Alexandra Eala", schreef hij op X. "De volgende keer zal ik sterker zijn.”

Rentree

Mogelijk kunnen fans in de toekomst weer genieten van Nadal op de tennisbaan. Zijn grote concurrent Roger Federer deed eerder een boekje open over een rentree. "Ik weet dat Rafa er absoluut voor open staat om weer te gaan tennissen", zei de 44-jarige Federer. "Het klinkt vreselijk; seniorentennis. Maar misschien kunnen we een tour creëren. Een soort Fedal tour."

"Ik denk dat er veel vraag naar is om voormalig kampioenen weer in actie te zien", vervolgde hij. "Daar kan ik wel eens over na gaan denken."