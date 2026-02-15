Alex de Minaur heeft op de ABN AMRO Open in Ahoy niet alleen goede zaken gedaan voor ranking, maar ook voor zijn portemonnee. De Australische toptennisser pakt de hoofdprijs in Rotterdam. Ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp deden het met het behalen van de kwartfinales goed en daar verdienen ze dan ook een mooi zakcentje mee.

Na twee verloren finales op rij won De Minaur eindelijk de ABN AMRO Open, hij versloeg de Canadees Félix Auger-Aliassime in twee sets: 6-3, 6-2. Hiermee ontving hij niet alleen 500 ATP-punten maar ook ruim 460.000 euro.

Ook de Nederlanders deden het aardig, Tallon Griekspoor haalde de finale, maar is er niet in geslaagd de laatste vier te bereiken van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De als zevende geplaatste Nederlander boog in twee sets voor de uiteindelijke finalist Félix Auger-Aliassime: 6-7 (2) en 2-6.

Ook Botic van de Zandschulp werd in de kwartfinale van het ABN AMRO Open uitgeschakeld door de andere uiteindelijke finalist, en zelfs winnaar. In drie sets tegen verloor de Nederlander van de Minaur: 6-3, 6-7 (4) en 5-7. Van de Zandschulp won de eerste set van de Australiër, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de winnaar van het toernooi.

Overig prijzengeld

Ook finalist Félix Auger-Aliassime gaat niet met lege handen naar huis en ontvangt bijna 248.000 euro. Door het halen van de kwartfinale zien Griekspoor en Van de Zandschulp hun bankrekening lekker gespekt worden. Een kwartfinaleplaats in Rotterdam levert namelijk naast 100 ATP-punten ook nog eens 67.470 euro op.

Ten opzichte van vorig jaar is het prijzengeld voor de winnaar flink gestegen. In 2025 ging de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz met 399 duizend euro aan de haal.

Positie Prijzengeld ATP-punten Winnaar €460.555 500 Tweede plaats €247.800 330 Halve finalist €132.060 200 Kwartfinalist €67.470 100 Verliezer tweede ronde €36.015 50 Verliezer eerste ronde €19.205 - Verliezer tweede ronde kwalificatie €9.600 - Verliezer eerste ronde kwalificatie €5.385 -

Flinke prijzenpot

In totaal wordt er een flinke prijzenpot uitgekeerd aan alle tennissers in Rotterdam. Ten opzichte van 2025 is het totale prijzengeld met 2,54% omhoog gegaan. Dat betekent dat er nu een totaalbedrag van 2.462,660 is uitgedeeld.