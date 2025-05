Toptennisser Alexander Zverev uitgeschakeld op thuistoernooi na zware nacht: 'Een keer of 37 overgegeven'

Tennisser Alexander Zverev heeft weinig plezier beleefd aan zijn optreden op het graveltoernooi van Hamburg. Hij werd al in de tweede ronde uitgeschakeld in zijn geboortestad, na een erg zware nacht.

In zijn geboortestad vloog de Duitse nummer 1 van de plaatsingslijst er al in de tweede ronde uit. De Fransman Alexandre Müller was in drie sets te sterk: 6-3 4-6 7-6 (5).

Toptennisster gaat door het lint na 'buitengewoon ongepaste' actie cameraman Een opvallend moment bij een WTA-toernooi in het Franse Straatsburg. Daar won de Amerikaanse Danielle Collins van het voormalige Britse toptalent Emma Raducanu. Maar na afloop ging het vooral over de tirade van Collins.

Voor de 28-jarige Fransman was het zijn eerste overwinning ooit op een speler uit de mondiale top 5. Zverev, die een moeilijk jaar heeft sinds hij in januari de finale van de Australian Open verloor, staat derde op de wereldranglijst. De partij duurde twee uur en veertig minuten.

Ziek

Zverev had het toernooi in Hamburg in 2023 nog gewonnen en was vorig jaar finalist. Hij meldde na afloop ziek aan de wedstrijd te zijn begonnen. "In de wetenschap dat ik een keer of 37 heb overgegeven vannacht en meer dan 39 graden koorts had, ging het nog best goed", sprak hij na afloop. "Als het toernooi ergens anders was geweest had ik zeker niet gespeeld. Ik hoop dat ik snel herstel, mijn doelen voor Roland Garros blijven hetzelfde."

Dit is de vriendin van Alexander Zverev: Playboy-model met opmerkelijk liefdesleven moet beschuldigde tennisser beteugelen Alexander Zverev hoort al jaren bij de top van de wereld, maar het lukte hem nog altijd niet om een grandslamtoernooi te winnen. Hij gaat in Parijs tijdens Roland Garros een nieuwe poging doen en daarbij wordt hij gesteund door zijn oudere vriendin Sophia Thomalla. Zij moet de toptennisser na flink wat negatieve privéverhalen in toom zien te houden en daar heeft ze genoeg ervaring voor, want haar eigen liefdesleven was ook erg bewogen.

Van zondag 25 mei tot en met 8 juni strijden de beste tennissers ter wereld in Parijs om de grandslamtitel. Carlos Alcaraz verdedigt de eindzege bij de mannen.

Burn-out

Na de vorige Grand Slam, de Australian Open, kampte Zverev met mentale klachten. Hij noemde het zelf een 'kleine burn-out' en vertelde dat hij te weinig rust had genomen na dat toernooi. "Ik ben op de goede weg. Ik heb twee weken geleden een toernooi gewonnen, dat moet ik niet vergeten. Je moet het positieve in gedachten houden", zei Zverev begin deze maan.. "Ik ben niet tevreden met mijn resultaten, maar ik denk dat de topspelers hun spel naar een hoger niveau tillen bij grote toernooien."