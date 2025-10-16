Terwijl de groten der aarden strijden om miljoenen bij de Six King Slams is Botic van de Zandschulp aanbeland in België. Daar speelt de Nederlandse toptennisser voor heel wat minder prijzengeld, maar wel voor punten voor de wereldranglijst. Bij het ATP-toernooi in Brussel werd Van de Zandschulp als absolute ster gezien.

Van de Zandschulp werd op een barkruk geplaatst aan een bartafel. Daar kregen fans de kans om een handtekening van de Nederlander te scoren. Dat gebeurde dan ook massaal. Het Instagramaccount van de BNP Paribas Fortis European Open deelde de hartverwarmende beelden. Daarop was te zien dat de nodige supporters, jong en oud, in de rij stonden voor een foto of handtekening.

European Open

Van de Zandschulp hoopt hogere ogen te gooien dan vorig jaar in Brussel. Toen strandde de Nederlander al in de eerste ronde. Hij verloor van de als achtste geplaatste Amerikaan Marcos Giron: 6-4 6-1. Dit keer is hij in de tweede ronde opnieuw gekoppeld aan een speler uit de Verenigde Staten, namelijk qualifier Eliot Spizzirri. Van de Zandschulp pakte in Brussel dit keer wel een zege in de eerste ronde, tegen het Braziliaanse talent João Fonseca.

Overleeft de Nederlander ook de tweede ronde, dan wacht mogelijk een ontmoeting met de nummer 2 van de plaatsingslijst: Félix Auger-Aliassime. De Canadees speelt tegen Damir Dzumhur uit Bosnië.

Nieuwe coach

Van de Zandschulp was goed in vorm op weg naar de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Op de ATP van Winston-Salem haalde hij de finale, waarin hij kansloos was tegen de Hongaar Marton Fucsovics. Van de Zandschulp had de pech dat hij zijn kwartfinale en halve finale op dezelfde dag speelde, waardoor de pijp leeg was in de eindstrijd. Die drukke agenda speelde hem ook parten op de US Open, waar hij in de eerste ronde sneuvelde.

Daarna maakte Van de Zandschulp bekend dat oud-toptennisser Raemon Sluiter zijn nieuwe coach zou worden. De samenwerking ging goed van start, want de Nederlandse tennisser won zijn openingspartij in België.