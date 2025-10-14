Botic van de Zandschulp heeft een prachtige overwinning geboekt in de eerste ronde van ATP Brussel. De Nederlandse tennisser bevond zich in België in een raar soort hol van de leeuw, met veel fans die 'tegen' hem waren. Dat had alles te maken met zijn bijzondere tegenstander: Joao Fonseca.

De jonge Braziliaan is een tennissensatie en trekt veel bekijks met zijn spectaculaire spel en hoge niveau. Op Roland Garros werden honderden fans bijvoorbeeld al teleurgesteld omdat zijn duel op een kleine baan werd gespeeld. Ook in Brussel, toch veel dichterbij Nederland dan Brazilië, zat het vol met fans van Fonseca. Die lieten zich flink gelden bij elk punt wat de pas negentienjarige Braziliaan maakte. Van de Zandschulp bleef echter ijzig kalm en speelde een dijk van een wedstrijd.

Indrukwekkende Botic van de Zandschulp

In ruim een uur sleepte hij met 7-5 de eerste set naar zich toe met enkele razendsnelle ballen en punten. Hij legde Fonseca zijn wil op en kreeg steeds meer steun van de Nederlandse en Belgische fans op de tribunes. Zijn naam werd meer en meer gescandeerd, maar dat gaf de nummer 86 van de wereld niet de doorslag in de wedstrijd. Fonseca, die zo'n veertig plekken hoger staat op de ATP-ranking, hield zijn hoge niveau en dwong Van de Zandschulp ook in set twee tot het uiterste. In de tiebreak was de Nederlander weer ijzersterk en won hij het duel: 7-6.

Eerste keer met Raemon Sluiter

Van de Zandschulp werd in Brussel voor het eerst gecoacht door Raemon Sluiter. Het Nederlandse tennisicoon maakte rond de US Open bekend dat hij de derde Nederlander van de wereld ging helpen. Tot een samenwerking kwam het nog niet fysiek, want Van de Zandschulp ging zonder Sluiter naar Azië voor zijn tour aldaar. Nu hij weer in Europa is, zat Sluiter in de spelersbox van Van de Zandschulp en knikte hij goedkeurend bij het spel van zijn nieuwe pupil.

Nu tegen qualifier

In de tweede ronde treft Van de Zandschulp de Amerikaanse qualifier Eliot Spizzirri, de huidige nummer 111 van de wereld. Fonseca was als zevende geplaatst in Brussel. Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste zege in een hoofdtoernooi sinds zijn gewonnen halve finale in Winston-Salem eind augustus.