Botic van de Zandschulp heeft een klein succesje kunnen vieren in aanloop naar de US Open. De Nederlandse toptennisser won zijn eerste ronde op het ATP-toernooi van Winston-Salem, in de Verenigde Staten.

De voormalig nummer 22 van de wereld is flink gezakt op de wereldranglijst. Hij moet soms zelfs weer toernooien op de Challenger Tour spelen, het tweede niveau voor tennisprofs. Zaak is om op de kleinere ATP-toernooien successen te boeken, en dat lukt tot nu toe aardig.

De huidige nummer 92 van de wereld won in zijn eerste ronde van de Australiër Adam Walton (ATP-82). De Nederlander begon slecht aan de wedstrijd en verloor de eerste set met 6-2. Hij vocht zich knap terug en won uiteindelijk alsnog met 2-6 7-5 6-3.

De Nederlandse nummer drie speelt in de tweede ronde tegen de Italiaanse Matteo Arnaldi, de huidige nummer 62 van de wereld.

US Open

De overwinning van Van de Zandschulp komt op een belangrijk moment, want de US Open staat voor de deur. Van de Zandschulp besloot het ATP250-toernooi (vergelijkbaar met de Libéma Open in Rosmalen) te spelen om zich voor te bereiden op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het hoofdtoernooi begint over iets minder dan een week, op zondag 24 augustus. Tallon Griekspoor speelt ook in het ATP-toernooi van Winston-Salem, hij is als tweede geplaatst.

Naast Van de Zandschulp plaatsen Griekspoor en Suzan Lamens zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de US Open. Jesper de Jong, Guy den Ouden, Arantxa Rus, Anouk Koevermans en Arianne Hartono zijn toegelaten tot het kwalificatietoernooi, dat maandag al begint.