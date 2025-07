Botic van de Zandschulp was uit de mondiale top honderd gezakt na een langere periode van mindere resultaten. Maar de Nederlandse toptennisser is na het behalen van de halve finale van Kitzbühel weer helemaal terug. Daarnaast hebben twee landgenoten hun hoogste notering ooit behaald: Jesper de Jong en Anouk Koevermans.

Van de Zandschulp behoort weer tot de honderd beste tennissers ter wereld. De 29-jarige Nederlander bereikte vorige week de halve finale in Kitzbühel in Oostenrijk en steeg op de mondiale ranking van de 103e naar de 87e plaats. Van de Zandschulp stond ooit 22 op de wereldranglijst.

Het was de eerste keer in twee jaar dat Van de Zandschulp zich voor een halve finale van een ATP-toernooi plaatste. In het voorjaar van 2023 haalde hij op het gravel van München zelfs de finale, maar dat draaide uit op een drama. Van de Zandschulp serveerde in de eindstrijd tegen Holger Rune drie keer voor de partij en kreeg in totaal vier matchpoints om zijn eerste titel op het hoogste niveau te pakken, maar stapte toch als verliezer van de baan.

Prijzengeld

Van de Zandschulp verdiende iets meer dan 31.000 euro met zijn plek in de halve finale. De uiteindelijke winnaar van het toernooi, Alexander Bublik, ging met bijna 91.000 euro naar huis.

Jesper de Jong

De Jong, die strandde in de kwartfinales in Umag in Kroatië, won vier posities en is nu de nummer 79. Dat is zijn hoogste resultaat aller tijden. Tallon Griekspoor blijft op de 31e plaats de beste Nederlander.

Bij de vrouwen staat van de Nederlandse speelsters Suzan Lamens het hoogst. Ze steeg van de 68e naar de 64e plek. De andere Nederlandse vrouwen staan buiten de top 100. Koevermans bereikte haar eerste challengerfinale en steeg daardoor naar de 172e plek, haar hoogste notering ooit.

US Open

De Nederlandse toptennissers bereiden zich voor op het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. De US Open begint op zondag 24 augustus. Van de genoemde namen moet De Jong zich nog wel via de kwalificaties zien te plaatsen. Op het moment dat de loting werd gedaan stond hij buiten de top honderd.