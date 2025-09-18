Botic van de Zandschulp heeft lang in het vliegtuig gezeten voor een kort avontuur: de Nederlandse toptennisser is in de eerste ronde van het Chengdu Open uitgeschakeld. Opvallende afwezige was Raemon Sluiter, waarmee Van de Zandschulp onlangs een samenwerking is aangegaan.

De Nederlandse tennisser verloor in drie sets van de 30-jarige Amerikaan Mackenzie McDonald: 4-6 6-3 3-6. Van de Zandschulp speelde op baan 2 van het ATP 250-toernooi in de Chinese stad voor een plek in de achtste finales.

Van de Zandschulp is onlangs begonnen aan een samenwerking met oud-prof Sluiter. De coach was nog niet in China aanwezig. De 47-jarige trainer stond in 2003 op de 46e plek op de wereldranglijst en kwam driemaal tot de derde ronde op een Grand Slam. Van de Zandschulp is de huidige nummer 83 van de wereld. Zijn hoogste notering ooit is 22e.

Nog twee toernooien

De 29-jarige Wageninger hoeft niet direct terug naar huis te vliegen, want hij doet aan nog twee toernooien in Azië mee. Daarna begint de samenwerking met Sluiter pas echt. De trainer sprak onlangs met het Algemeen Dagblad over het avontuur dat hij aangaat met Van de Zandschulp.

Voor Sluiter is het wel afwachten of het zal klikken met Van de Zandschulp. "Al is dat eigenlijk nog steeds een soort proefperiode. Voor hetzelfde geld zegt Botic dat het toch anders moet als we op elkaars lip hebben gezeten. Maar wij hebben er allebei het volste vertrouwen in dat we die weken goed doorkomen. Volgend jaar zal ik twintig weken met hem reizen plus alle trainingsweken in Nederland invullen."

'Soms is hij briljant'

Ook heeft Sluiter een duidelijk doel met Van de Zandschulp: de tennisser moet constanter worden. "Er was al een aantal jaren interesse vanuit hem, maar ook van mij. Het was er alleen nog nooit van gekomen. Soms is Botic briljant, soms heeft hij het hartstikke zwaar. Niks geks, dat hebben alle tennissers maar bij hem kan het heel ver uit elkaar liggen. Juist daarom ben ik geïnteresseerd in hem. Ik wil kijken hoe we de extremen op de tennisbaan wat meer richting constant en goed kunnen brengen."