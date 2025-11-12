Carlos Alcaraz heeft voor de nodige verbazing gezorgd in de tenniswereld. De nummer één van de wereld verscheen namelijk op het trainingsveld met ongebruikelijke dingen om zijn benen. De 22-jarige Spanjaard wil zodoende zijn bloedtoevoer remmen.

Het is een controversiële manier om de trainingsmethode te verbeteren. De zwarte banden om zijn onderbenen zorgen ervoor dat hij tijdelijk zijn eigen bloedtoevoer remt. Het helpt om spieren te versterken van atleten en hen voor te bereiden op een wedstrijd. De banden worden voor vijf minuten gebruikt, waarin er een slaperig gevoel ontstaat in de benen.

Als het bloed terugstroomt, wordt er meer zuurstof toegediend door het lichaam. Het vermindert pijn en verhoogt de prestaties tijdens een partij. Alcaraz gebruikte het eerst in zijn rechterarm, vervolgens in beide armen en nu dus ook in zijn benen. Dat doet hij al sinds 2023. De zorgen van veel fans om een blessure tijdens de ATP Finals lijken dus onterecht.

ATP Finals

De zesvoudig Grand Slam-winnaar bereidt zich momenteel in Turijn voor op zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de ATP Finals. Alcaraz won zijn eerste twee wedstrijden in de Italiaanse stad, maar dat ging niet makkelijk. Tegen Alex de Minaur had hij twee sets nodig (7-6 (7-5), 6-2) en Taylor Fritz wist er een driesetter uit te slepen (6-7 (2-7), 7-5, 6-3). De Spanjaard neemt het donderdag om 20.30 uur op tegen Lorenzo Musetti.

Concurrent Jannik Sinner

Grote concurrent Jannik Sinner zit in de andere poule. De Italiaan neemt het woensdagavond nog op tegen Alexander Zverev en zit verder in de groep met Ben Shelton en Felix Auger-Aliassime. De nummer twee uit die groep zal het vermoedelijk opnemen tegen Alcaraz. De Spanjaard moet dan wel eerst van Musetti winnen.

Alcaraz won dit jaar Roland Garros en US Open. Hij heeft alleen de Australien Open nog niet op zijn naam geschreven.