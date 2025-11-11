Carlos Alcaraz heeft na een prachtig gevecht ook zijn tweede duel op de ATP Finals gewonnen. De Spanjaard versloeg de Amerikaan Taylor Fritz na drie zware sets: 6-7 (2), 7-5, 6-3. Alcaraz heeft daarmee de druk maximaal opgevoerd op rivaal Jannik Sinner.

Alcaraz en Fritz wonnen allebei hun eerste groepsduel en dus konden ze beiden dinsdag een grote stap zetten richting de halve finales. Vanaf het eerste punt knokten ze voor wat ze waard waren en dat leverde in de beginfase van de partij voor flink wat lange games. Aangezien ze allebei één keer de servicegame van de ander wisten te pakken, draaide de eerste set uit op een tiebreak. Fritz was daarin onaantastbaar op zijn eigen opslag en haalde de set binnen.

Dat was een flinke tik voor de Spanjaard en hij wankelde meerdere keren tijdens de tweede set. Fritz kon de zege ruiken toen hij breakpoints kreeg bij een 2-2 stand, maar met het nodige kunst- en vliegwerk bleef Alcaraz overeind. Zelf sloeg hij op het ultieme moment wel toe. De Spanjaard brak Fritz in de twaalfde game en dat betekende dat het duel weer in evenwicht was.

Het was voor Alcaraz de boost die hij nodig had en hij was in de derde set heer en meester op eigen service. Het was wachten tot hij een kans kreeg op de opslag van Fritz en dat gebeurde bij een 3-2 stand. De Amerikaan keek ineens tegen een 0-40 achterstand aan en moest zich gewonnen geven op het tweede breakpoint van de partij. Alcaraz had nog wat moeite om het af te maken, maar op matchpoint nummer vier was het uiteindelijk toch raak.

Strijd om nummer 1-positie

Alcaraz voert daarmee de druk op Sinner maximaal op, want het duo strijdt deze week in Turijn niet alleen om de titel, maar ook om wie het jaar afsluit als de nummer één van de wereld. De Spanjaard heeft dat in eigen hand, want als hij donderdag het laatste groepsduel wint van Lorenzo Musetti dan kan hij niet meer worden gepasseerd door de Italiaan. Mogelijk hoeft hij die partij niet eens meer te winnen, want als Sinner woensdag zijn partij tegen Alexander Zverev verliest dan is de beslissing ook gevallen.

Halve finales bijna binnen

Alcaraz is bijna zeker van plaatsing voor de halve finales op de ATP Finals. Als Alex de Minaur later op de woensdag wint van Musetti dan eindigt Alcaraz sowieso bij de eerste twee in de groep. Als Musetti wint dan is er nog een kleine kans dat de Spanjaard alsnog uit het toernooi vliegt.