Tennissers zijn niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten een voorbeeld voor miljoenen mensen. Voor bijvoorbeeld zanger Rolf Sanchez, overigens ook een verdienstelijk tennisser en padelspeler. Hij weet het nodige van het spelletje, maar haalt ook zijn inspiratie uit wereldtoppers in de sport. Met een periode waarin het minder goed met hem ging in het achterhoofd.

Sanchez kampte twee jaar geleden met stemproblemen. Hij tastte lange tijd in het duister, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl-videoshow Padelpraat. "Vanuit de medische wereld werd niet duidelijk wat er aan de hand was. Mijn stembanden waren oké, ik liet allerlei testen doen en ook dat was oké." Toch lukte het hem niet om goed te perfomen, waardoor hij het plezier in zijn carrière verloor. "Ik word niet gelukkig als ik het podium op ga en niet weet of mijn stem het nog gaat doen."

Zanger wilde geen pijn meer voelen

Hij dacht er zelfs aan om te stoppen met zingen, terwijl Sanchez dat helemaal niet wilde. "Eigenlijk zei ik het als angst, om niet meer die pijn te willen voelen. Dan liep ik er van weg en zei ik 'weet je wat, dan hoeft het van mij niet meer.'"

Uitspraak van Carlos Alcaraz

Recent haalde Sanchez ook wat wijze lessen uit woorden van Carlos Alcaraz. Eerder dit jaar verscheen er een openhartige documentaire over de Spanjaard: My Way. Eén moment is de zanger uit de film bijgebleven. "Daar heeft hij een soort mentale blokkade vanwege zijn pols. Tot hij, en dat was denk ik zijn kantelpunt, zag dat Sinner ook last van zijn vinger had. Toen dacht hij: 'als hij dat ook heeft, hoef ik me ook niet perfect te voelen.'"

Uiteindelijk is het met Sanchez allemaal goedgekomen. Daarvoor volgde hij overigens een bijzondere methode. "Ik heb een stilte retraite gedaan op Sri Lanka. Toen realiseerde ik me: als je tevreden kan zijn met wat er is, kan er veel meer komen zonder dat je aan het vechten bent tegen iets wat er is. Alles waar je je tegen verzet, houd je in stand. Toen heb ik het losgelaten."

