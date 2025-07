Toptennisser Carlos Alcaraz keek met angst en beven vooruit naar de kwartfinale op Wimbledon, maar heeft gewoon de halve finale bereikt. De Spanjaard (22) versloeg in Londen de publiekslieveling Cameron Norrie met duidelijke cijfers.

In aanloop naar het duel had Alcaraz nog prachtige woorden over voor de verdienstelijk spelende Brit. Alcaraz leek een beetje bang voor de nummer 61 van de wereld. De titelverdediger vond het zelfs een 'nachtmerrie' om tegen Norrie te spelen.

Carlos Alcaraz overtreft op Wimbledon tennisiconen Björn Borg en Rafael Nadal met unieke prestatie Carlos Alcaraz plaatste zich zondag voor de kwartfinales op Wimbledon en daarmee sloeg hij zich de recordboeken in. Dat is een machtige prestatie van de Spanjaard, want hij troeft een rijtje tennishelden af, waaronder zijn idool Rafael Nadal.

Dat bleek in de praktijk allemaal wel mee te vallen. Hij was een klasse beter dan de laatste hoop voor het thuispubliek. Van begin tot eind was de Spanjaard stukken beter. Het klusje werd in drie sets geklaard: 6-2, 6-3, 6-3. Alcaraz gaat zodoende naar de halve eindstrijd, Norrie kan met opgeheven hoofd naar huis.

Clash met Taylor Fritz

In de halve finale treft Alcaraz de Amerikaan Taylor Fritz. Hij wist de Rus Karen Chatsjanov te kloppen. Alcaraz won zowel vorig jaar als het jaar daarvoor Wimbledon. Vorige maand imponeerde hij op Roland Garros door de titanenstrijd met Sinner in vijf zenuwslopende sets in zijn voordeel te beslechten.

Alcaraz wordt niet alleen bewonderd om zijn spel, ook zijn liefdesleven houdt de gemoederen bezig tijdens het toernooi. De geruchten gaan dat hij een setje is met toptennisster Emma Raducanu, die eerder door Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld op Wimbledon. Zij claimde onlangs dat de twee gewoon vrienden zijn. In de achtste finale van Alcaraz was ze aandachtig toeschouwer.

Britse toptennisser krijgt bizarre vraag over liefdesleven van collega: 'Dat mag je haar vragen' Het liefdesleven van toptennisster Emma Raducanu blijft een veelbesproken onderwerp op Wimbledon. De Britse wordt veelvuldig gelinkt met Spanjaard Carlos Alcaraz. Maar ook collega-tennissers krijgen bizarre vragen over de geruchten.

Jannik Sinner en Novak Djokovic

De Spanjaard versloeg toen Andrey Rublev. Eerder moesten ook Jan-Lennard en Olivier Tarvet er al aan geloven. Aan de andere kant van het schema bepalen de partijen tussen Novak Djokovic en Flavio Cobolli en die tussen Jannik Sinner en Ben Shelton wie er naar de halve finale gaan. Djokovic en Sinner kunnen elkaar dus in de halve eindstrijd treffen.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.