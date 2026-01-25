Tennisser Carlos Alcaraz heeft de kwartfinale van de Australian Open in Melbourne bereikt. In de vierde ronde versloeg de als eerste geplaatste Spanjaard de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (6) 6-4 7-5. De 22-jarige Spanjaard evenaarde daarmee zijn beste prestatie ooit op de Australian Open en zorgde na afloop van de partij voor een bijzonder moment.

Alcaraz kwam in de eerste set een break, maar ondanks het sterke spel van de Amerikaan wist hij die toch nog te repareren. De Spanjaard pakte daarna de spannende tiebreak en was vanaf dat moment niet meer te stoppen.

De 22-jarige Alcaraz bereikte daarmee zijn veertiende kwartfinale op een grandslamtoernooi, het hoogste aantal van alle spelers in het proftijdperk vóór hun 23e verjaardag. Hij passeerde Björn Borg en Boris Becker, die beiden op zulke jonge leeftijd dertien keer een kwartfinale haalden.

Alcaraz is deze Australian Open bovendien nog altijd zonder setverlies. "Ik ben erg tevreden over mijn niveau. Ik denk dat het een wedstrijd op heel hoog niveau was", zei Alcaraz na afloop van de wedstrijd. De Australian Open is het enige grandslamtoernooi dat de Spanjaard nog nooit heeft weten te winnen.

Alcaraz dreigt zich uit te kleden

In het interview met Jim Courier, zelf oud-winnaar van het toernooi, na de partij kwam er ook nog iets anders opmerkelijks ter sprake. "Het is me opgevallen dat als je je shirt wisselt dat het publiek gek wordt", merkte de Amerikaan op. Het publiek begon meteen te juichen en daarop besloot Alcaraz om net te doen alsof hij zich uit ging kleden, maar hij wist zich toch in te houden.

"Je bent het nu aan het uitmelken", reageerde Courier doordat Alcaraz vlak voor het interview ook weer van shirt wisselde. Ook toen was er flink wat gefluit te horen waarmee enkele fans wilden laten horen dat ze wel waardeerden wat ze zagen.

De bewering van Courier weerlegde Alcaraz echter. "Nee hoor, ik wil me gewoon comfortabel voelen voor het interview. Het is heel warm hier dus ik wilde niet met een bezweet shirt het interview doen. Dat is waarom ik het doe en ik ben blij dat het publiek het leuk vind." Courier moest daar hard om lachen, maar geloofde niets van die uitleg: "Dames en heren, we hebben Carlos Alcaraz net live op televisie horen liegen"

Kwartfinales

Alcaraz neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen de Australiër Alex de Minaur en Alexander Bublik. Het is de derde keer dat de Spanjaard de laatste acht in Melbourne heeft bereikt, maar verder kwam hij nog nooit. In 2024 was Alexander Zverev in de kwartfinales te sterk voor hem en vorig jaar werd hij verslagen door Novak Djokovic in dezelfde ronde.

