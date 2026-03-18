Toptennisser Carlos Alcaraz heeft daad bij woord gevoegd. De Spanjaard won begin februari de Australian Open en beloofde die primeur te vereeuwigen met een tattoo. Die is inmiddels gezet.

Alcaraz was in Melbourne voor het eerst de beste. Verder dan een kwartfinale was hij nog nooit gekomen op de Australian Open. Het was het enige grandslamtoernooi dat nog ontbrak op het goedgevulde palmares van de Spanjaard. De eerste set moest hij aan Novak Djokovic laten in de finale, daarna won Alcaraz er drie op rij. Dus kon hij na lang wachten de Norman Brookes Challenge Cup in de lucht steken.

Carlos Alcaraz houdt woord

Na de eindzege beloofde Alcaraz een tattoo van een kangoeroe te nemen. Hij voltooide immers zijn Career Slam, ofwel: het winnen van alle grandslamtoernooien. Aan Wimbledon, Roland Garros en de US Open had de Spanjaard al een aandenken. Nu is de verzameling compleet. Nadat Alcaraz op Indian Wells in de halve finales werd uitgeschakeld, bezocht hij de populaire tattoo-artiest Ganga.

De man met 1,9 miljoen volgers op Instagram gebruikte eerder al zijn talent op de lichamen van onder anderen basketballer LeBron James, tennisser Nick Kyrgios en de boksende influencer Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Ook Alcaraz zat al een paar keer eerder bij Ganga in de stoel.

De Spanjaard nam na iedere grandslamwinst een tattoo. Na Wimbledon koos hij voor een aardbei, het lekkernij dat op het prestigieuze toernooi wordt geserveerd. Roland Garros werd uiteraard gekoppeld aan de Eiffeltoren. Voor de winst van de US Open liet Alcaraz het Vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge tatoeëren. "Ik hou van subtiele tatoeages", zei de nummer 1 van de wereld ooit. Dus koos hij ditmaal voor (onofficiële) nationale dier van Australië na zijn eindzege in Melbourne.

Masterstoernooi van Miami

Die heeft Alcaraz laten zetten op zijn scheenbeen, zo valt te zien op de beelden. De Spanjaard is in voorbereiding op het ATP 1000-toernooi van Miami en bij een van de trainingen viel zijn nieuwe plaatje op. Op zijn linkerscheenbeen was een glimp te zien van de kangoeroe. Hoe de tattoo er exact uitziet, is nog even afwachten.