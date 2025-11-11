Tennisser Jannik Sinner won maandag in de ATP Finals van de geblesseerde Felix Auger-Aliassime in Turijn. De Italiaan liet na afloop weten dat hij het kwetsuur van zijn tegenstander in zijn voordeel gebruikte. "Als je een kans ziet, moet je die pakken."

Sinner won de eerste wedstrijd in de groepsfase van de ATP Finals voor een uitzinnig thuispubliek. Hij zag dat zijn Canadese tegenstander problemen had. Die vroeg in de tweede set een paar keer om een medische time-out. Auger-Aliassime speelde de wedstrijd wel uit. Het werd 7-5, 6-1.

De nummer twee van de wereld benadrukte na afloop dat hij 'niet op die manier wilde winnen', maar wel gebruik maakte van de zwakte van zijn tegenstander. "Je moet wel je eigen spel blijven spelen", zei Sinner over de blessure van de Canadees. "Mentaal is het wel anders."

Voordeel

"Maar het is ook een voordeel, moet ik zeggen. Je moet het op de juiste manier gebruiken", vervolgt hij. "Als er kansen liggen, moet je die pakken. Ook als je een set voor staat en problemen ziet bij de ander."

Hij sprak ook over de sterke punten van Auger-Aliassime. "Hij heeft een geweldige service, vooral op indoorbanen. Daar moet je voorzichtig mee zijn", aldus Sinner. Hij benadrukt nogmaals dat hij het vervelend vindt dat de 25-jarige niet helemaal fit was. "Dat is niet leuk, vooral omdat Felix al te maken heeft gehad met ernstige blessures. Ik wens hem alleen het beste."

Blessure

Auger-Aliassime had last bij het afzetten met zijn linkerbeen. Na afloop liet hij merken dat hij niet bang is voor de ernst van de blessure. "Het is niet gevaarlijk, dus ik ben niet zo bezorgd", zei hij. Ook sprak hij over het spel van Sinner. "Hij is een geweldige speler. Soms moet je gewoon toegeven dat de tegenstander beter is."

Sinner neemt het in het volgende groepsduel op tegen Alexander Zverev. Donderdag speelt hij tegen Ben Shelton.