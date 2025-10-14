Daniil Medvedev is een van de meest besproken tennissers van de wereld en vaak is het niet al te positief. De Rus heeft er een handje van zich nogal eens merkwaardig te gedragen op de baan. In Shanghai ging de voormalig nummer één van de wereld wel heel ver.

“Het was weer een rare situatie", zegt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met ex-ploeggenote Naomi van As. "Er is sowieso veel om hem te doen, maar hij had nu toen hij in de pauze langs de baan zat aan de scheidsrechter gevraagd, omdat het daar zo warm was, of een ballenmeisje zijn shirt even uit kon doen..."

Van As reageert vol ongeloof op het verzoek van de 29-jarige Medvedev: “Zo raar.” Hoog verbijsterd: “Hij was helemaal bezweet en hij kon het zelf niet, want dan schoot hij helemaal in de kramp. Dus of dat ballenmeisje het even kon doen… Nou ja, gaat het Henkie? Wat is dat voor raar verzoek?”

"Het is superraar", aldus Van As. "Zeker in deze tijd. Dertig jaar geleden misschien niet, maar nu…” Hoog: “Vraag het dan aan een ballenjongen, die zijn er ook, maar vraag het niet aan een ballenmeisje.” Van As: “Vraag het aan de scheids ofzo.”

Hoog: “Uiteindelijk was het ook een official die zijn shirt uittrok. Die heeft hem erbij geholpen.” Van As: “Dat gore zweetshirt.” Hoog nog altijd vol ongeloof: “Al bedoelt hij het helemaal onschuldig, dan nog is het een heel rare vraag.”

Medvedev literally asking for a ball girl to take out his shirt? Who on earth finds this kind of shit funny?



Like seriously man this guy never fails to disappoint.pic.twitter.com/HGmhxxnhZc — SRF (@S_RF_CA) October 9, 2025

'Bevangen door de hitte'

Er viel Van As nog iets op aan de beelden van de bezwete Medvedev: “Weet je wat nog het rare is? Daarna werd hij ook nog behandeld. Vraag dan aan de fysio of hij even je shirt uitdoet.” Hoog: “Dat vond ik ook zó gek.”

“Misschien was hij in zijn hersenpan bevangen door de hitte, dat denk ik dan", aldus Van As. Hoog: “Ik denk dat het in zijn karakter zit. Het is gewoon een hele rare gozer, toch? Wat ik ervan zie, hoe agressief hij kan zijn in de hitte van de strijd. Hij kan zo leip zijn, heel apart. Ik denk niet dat Tallon Griekspoor aan zo’n meisje gaat vragen of ze even zijn shirt kan uitdoen.”

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering bespreken zij de opmerkelijke overstap van Femke Bol, de ontwikkelingen rond Jutta Leerdam en Suzanne Schulting én het opvallende optreden van 'stripfiguur' Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.