Toptennisser doorbreekt stilte na enorme ophef over foto dat hij rokend langs de baan zit

Toptennisser Francisco Comesana heeft de laatste weken veel over zich heen gekregen na een foto die werd gemaakt tijdens het ATP in Miami. Fans dachten te zien dat hij tijdens een wedstrijd zat te roken tijdens de pauze.

Het verhaal rond Comesana begon tijdens de wedstrijd tegen Michael Mmoh. De Argentijn pakte de eerste set met 6-3 en ging vervolgens op het bankje zitten voor wat rust. Comesana stopte vervolgens iets in zijn mond en mensen dachten direct dat hij een sigaret opstak. Sommige fans dachten zelfs dat hij aansteker vroeg aan de medewerker die voor de Argentijn een paraplu boven zijn hoofd hield.

Collega-speler Liam Broadey stookte het vuurtje nog meer op met een bericht via X. Hij plaatste een screenshot van een 'rokende' Comesana. Daarbij schreef hij 'Zie ik nou echt dat Comesana sigaretten aan het roken is en ook nog eens heeft gewonnen? Ik weet niet of ik dit ooit al heb gezien in een professionele sport.'

So am I right in saying Comesana was nailing cigs on court and won? I’m not sure I’ve ever seen this in professional sport, fair play 😂. pic.twitter.com/VZAdD2E6AL — Liam Broady (@Liambroady) March 22, 2025

Reactie

Tegenover TalkTennisTV reageerde Comesana voor het eerst op de ophef die ontstond in maart. "Ik was natuurlijk niet echt aan het rokken, want dat is sowieso niet eens toegestaan naast de baan. Er zijn inderdaad genoeg berichten geweest, waarin stond dat ik aan het roken was en dat ik zelfs de scheidsrechter vroeg om een aansteker. Dat was niet zo. Ik was echt niet aan het roken."

Uiteindelijk vertelde Comesana dan ook wat hij wel in zijn mond stopte. Het was namelijk een pil, een pijnstiller om precies te zijn. Comesana won de partij waarin hij de pijnstiller nam uiteindelijk wel, waardoor hij geplaatst was voor het toernooi in Miami. Tijdens het toernooi ging hij echter in twee sets onderuit tegen de Italiaan Federico Cina.