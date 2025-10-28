Een boze tennisser heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken op een groot toernooi. Nadat Felix Auger-Aliassime zich plaatste voor de tweede ronde van de Masters 1000 in Parijs, haalde hij woest uit. De Canadees was niet te spreken over een terugkerend probleem.

De 25-jarige toonde zich geïrriteerd een probleem dat volgens hem al jaren speelt: het niveau van de tennisballen. Sinds de coronapandemie zou dat namelijk al een probleem zijn.

In de openingsronde van het laatste Masters 1000-toernooi van het jaar versloeg Felix Auger-Aliassime de Argentijn Francisco Comesana met 6-7, 6-3, 6-3. De 25-jarige tennisser neemt het nu op tegen de Fransman Alexandre Muller, die met 6-2, 7-5 won van de Amerikaan Brandon Nakashima.

Boos op de tennisballen

Na zijn eerste wedstrijd in Parijs klaagde Auger-Aliassime over de ballen. Hij legde uit dat de ballen tijdens toernooien in Basel en Brussel veel beter waren.

„Eerlijk gezegd, de ballen zijn troep, ze stuiteren niet recht!.Als je de bal in het spel probeert te houden, is het oké, maar zodra je probeert precies te zijn met je service of slag... Dit moet veranderen. We moeten een oplossing vinden, we praten hier al sinds de pandemie over, maar elke keer is er geen oplossing. We moeten iets vinden om de zaken te verbeteren”, verklaarde de nummer 10 van de wereld, geciteerd door L'Equipe.

Monumentaal verschil

„De afgelopen twee weken waren de ballen normaal. Als je elke dag van je leven tennist, is dit een echt, monumentaal verschil”, voegde Auger-Aliassime toe.

De tennisser, die zich kwalificeerde voor de tweede ronde, legde ook uit wat het probleem is met de ballen in Parijs.

„Als je naar een tennisbal kijkt, zie je altijd een witte naad. Hier is de naad niet uniform, dus soms is hij breder, soms smaller en in sommige gevallen is er een deuk. De bal is niet echt rond. Dat is een serieus probleem”, concludeerde Auger-Aliassime. In de tweede ronde wordt duidelijk of hij er opnieuw last van gaat hebben.