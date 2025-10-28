Tallon Griekspoor is op het masterstoernooi in Parijs al in de eerste ronde gesneuveld. De beste Nederlandse tennisser van dit moment had weinig in te brengen tegen de Canadees Gabriel Diallo en ging in twee sets onderuit.

Zorgen waren er voor de partij over de fysieke gesteldheid van Griekspoor, want afgelopen week trok hij zich in Wenen vlak voor zijn kwartfinale tegen Alexander Zverev plotseling terug met een rugblessure. In Parijs moest hij donderdagochtend al vroeg de baan op en mogelijk zorgde het tijdstip er in combinatie met zijn kwetsuur voor dat de nummer 25 van de wereld stroef over de baan bewoog.

Diallo staat net als Griekspoor bekend om zijn sterke service en dat toonde hij in Parijs. De Nederlander had de grootst mogelijke moeite met de opslag van de Canadees en wist in de eerste vier servicegames van Diallo zelfs geen enkel punt te maken. Aangezien Griekspoor zelf in de zesde game van de eerste set werd gebroken, ging de set simpel naar Diallo.

Griekspoor had de eerdere twee ontmoetingen met Diallo dit jaar nog gewonnen, maar toen hij in het begin van de tweede set twee kansen liet liggen om te breken en zelf even later wel zijn service inleverde, was duidelijk dat een derde zege er niet in zat. Diallo serveerde de partij simpel uit en bezorgde Griekspoor de volgende tik na zijn trieste aftocht in Wenen. De Canadees was na afloop echter ook niet blij, want hij haalde nog verhaal bij een aantal fans op de tribune.

Tennisjaar bijna voorbij

Voor Griekspoor zit het tennisjaar 2025 er bijna op. Hij doet volgende week nog mee aan het ATP-toernooi in Metz en kan daarna van zijn vakantie gaan genieten. Griekspoor is in de Franse plaats als vijfde geplaatst.

De Nederlander kan ondanks een moeilijk einde van het jaar terugkijken op een succesvol tennisseizoen. Hij pakte op het gras van Mallorca zijn derde ATP-titel, haalde op Roland Garros voor het eerst de vierde ronde op een grandslamtoernooi en stond in Indian Wells voor de eerste keer in de kwartfinales van een masterstoernooi. Ook won hij dit jaar van wereldtoppers als Jannik Sinner en Zverev. Door die prestaties keerde hij ook weer in de top-30 van de wereld.