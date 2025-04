Toptennisser heeft zichzelf niet meer onder controle na vraag over coach tijdens bizar interview

Russische toptennisser Andrey Rublev had zichzelf niet meer onder controle tijdens een interview met Tennis Channel. Hij kreeg volledig de slappe lach na een vraag over zijn nieuwe coach.

Rublev, de nummer negen van de wereldranglijst, werkt sinds kort samen met coach Marat Safin voor het gravelseizoen. Hij zag de Russische oud-prof altijd al als een idool en dus waren velen benieuwd naar de samenwerking. Rublev kreeg tijdens een interview dan ook de vraag hoe de eerste week met Safin is verlopen.

Slappe lach

Dat lijkt een redelijk normale vraag. Maar Rublev kan het niet serieus nemen. De 27-jarige begint direct te schaterlachen bij het horen van de naam van zijn coach. "Ja, ja ik weet het niet", is het enige wat hij kan uitbrengen.

De presentator probeert nog door te vragen om toch wat meer te weten te komen over de relatie tussen Rublev en Safin en de tennisser stopt heel even met lachen. "Sorry dat ik je onderbreek. Ik wil wel iets zeggen", begint hij. "Natuurlijk... Ik ben vergeten wat ik wilde zeggen."

Daarna begint hij nog harder te lachen en legt hij uiteindelijk zelfs zijn hoofd op de tafel. Dan doet hij nog een poging om een zin te formuleren. "Marat helpt me heel erg. Hij heeft al een aantal dingen voor me gedaan."

"Dus ik weet het niet", vervolgt hij. "De energie is goed. Ik denk ook dat ik mezelf verbeter. Maar dit is pas de eerste week en we hebben pas één officiële wedstrijd gespeeld. Over twee of drie maanden zullen we opnieuw kijken hoe het gaat."

Andrey Rublev absolutely losing it when asked about Marat Safin 😂



🎥 @TennisChannel pic.twitter.com/4B36G8f77C — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 9, 2025

Monte Carlo Masters

Rublev won zijn eerste partij op het graveltoernooi in Monte Carlo met 6-4, 7-6(2) van Gaël Monfils. In de achtste finale neemt hij het op tegen Arthur Fils. De Fransman schakelde in de eerste ronde Nederlander Tallon Griekspoor uit in drie sets (7-6(3), 4-6, 2-6).