Jannik Sinner heeft maandagavond de eerste wedstrijd in de groepsfase van de ATP Finals gewonnen. Dat deed de Italiaan voor een uitzinnig thuispubliek. De nummer twee van de wereld maakt nog altijd kans op een eervolle titel.

Sinner had in de eerste set de nodige moeite met tegenstander Felix Auger-Aliassime. Na tien games stond het 5-5, waarna Sinner in een versnelling hoger ging spelen. Na 58 minuten was het 7-5 voor de viervoudig Grand Slam-winnaar.

Auger-Aliassime kwam er in de tweede set niet aan te pas. De 25-jarige Canadees kampte met een blessure en had twee medische time-outs nodig. Hij kon wel door, maar kon met een gehavend been Sinner niet bijbenen. Laatstgenoemde schreef de tweede set met 6-1 op zijn naam en won zodoende de partij.

Sinner en Auger-Aliassime zitten verder in de groep met Ben Shelton en Alexander Zverev.

Strijd met Carlos Alcaraz

Sinner kán het jaar nog afsluiten als nummer één van de wereld. Hij moet dan sowieso alle groepswedstrijden én uiteindelijk het toernooi winnen. Dan nog is hij afhankelijk van Carlos Alcaraz, de huidige mondiale leider. De Spanjaard moet één groepswedstrijd verliezen en hooguit in de halve finale worden uitgeschakeld.

De ATP-ranking is opgebouwd op punten die in 365 dagen zijn verdiend. Na deze ATP Finals vallen dus de resultaten van het toernooi vorig jaar weg. Sinner won toen de ATP Finals, terwijl Alcaraz al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Dat betekent dat Sinner veel punten kwijtraakt. Het verschil op de ranglijst tussen de twee kemphanen is minimaal: 11.050 om 10.000.