Jannik Sinner is een van de grootste tennissers van het moment. De Italiaan blijkt makkelijk om te kunnen gaan met zenuwen, zo blijkt uit een recente bekentenis van Sinner. Daarbij heeft hij geleerd van voetbalster Cristiano Ronaldo.

Bij een evenement van zijn sponsor Nike in Turijn werd Sinner gevraagd naar zijn rituelen voorafgaand aan zijn partijen. Dat blijkt heel relaxed te gaan. Sinner biechtte op vaak tot 45/60 minuten voor een wedstrijd nog te slapen, waarna hij daarna aan zijn voorbereiding begint. Daar waar sommige mensen slecht slapen van zenuwen, lijkt de Italiaan daar dus geen last van te hebben. "Dat is mijn geluk", zei Sinner daarover.

Cristiano Ronaldo

Deze voorbereidingen heeft zo zijn gelijkenissen met die van Cristiano Ronaldo. De Portugese voetbalster zou volgens The Sun zo'n vijf keer per dag een dutje doen van ongeveer anderhalf uur, in plaats van een hele nacht door te slapen. "Mijn slaapschema is het meeste belangrijke gereedschap dat ik heb voor fysiek en mentaal herstel."

