Jannik Sinner heeft zijn indrukwekkende zegereeks voortgezet op het Masters-toernooi van Miami. De Italiaanse nummer twee van de wereld moest diep gaan tegen de Amerikaan Alex Michelsen, maar trok na twee lange sets met 7-5 en 7-6 alsnog de overwinning naar zich toe en blijft daarmee op koers voor een bijzondere dubbelslag in het hedendaagse tennis.

De Italiaan had in de eerste set aan één break voldoende om het verschil te maken. Michelsen bleef echter goed bij en maakte het Sinner op meerdere momenten lastig, waardoor de set pas in de slotfase werd beslist. De Amerikaan liet zien over veel veerkracht te beschikken, maar kon op de cruciale punten net niet doordrukken tegen de nummer twee van de wereld.

Sinner moet alle zeilen bijzetten

In de tweede set kreeg de partij een ander verloop. Sinner keek tegen een breakachterstand aan en moest alle zeilen bijzetten om geen derde set te moeten spelen. Michelsen kwam op 5-2, maar de Italiaan vocht zich knap terug en wist alsnog een tiebreak af te dwingen. Daarin toonde hij opnieuw zijn klasse door zijn eerste matchpoint direct te benutten.

Tijdens de eerste set ontstond er nog een opvallend moment. Sinner sloeg een ogenschijnlijk al gewonnen punt hard langs Michelsen, waarna hij zich direct verontschuldigde. De Amerikaan kreeg de bal nog net op zijn racket en voorkwam zo dat die hem vol raakte.

Sunshine Double

Door de overwinning blijft Sinner in de race voor de zogenoemde 'Sunshine Double', de zeldzame prestatie waarbij een speler zowel Indian Wells als Miami in hetzelfde seizoen wint. Daarmee houdt hij zicht op een bijzondere dubbelslag in het internationale tennis.

Miami Open

Voor Taylor Fritz viel het doek in de achtste finales. De als zesde geplaatste Amerikaan verloor in drie sets van de Tsjech Jiri Lehecka (4-6, 7-6 (4), 2-6), waardoor opnieuw een belangrijke naam uit het toernooi verdween. Eerder was ook de nummer één van de wereld, Carlos Alcaraz, al in een eerdere ronde uitgeschakeld door Sebastian Korda.