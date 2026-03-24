Jannik Sinner kende een moeizame start van het tennisjaar, maar inmiddels is de Italiaan weer in blakende vorm. De nummer 2 van de wereld sloeg zich in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) naar de derde ronde van het masterstoernooi van Miami en sloeg daarmee een record van Novak Djokovic aan diggelen.

Sinner stond tot vorig jaar bekend als de beste hardcourtspeler van allemaal bij de mannen, maar de laatste maanden kreeg hij wat tikjes te verwerken. Rivaal Carlos Alcaraz versloeg hem in de finale van de US Open en ook op de Australian Open werd hij eerder dit jaar onttroond. Sinner leed vervolgens in Doha ook nog een verrassende nederlaag tegen Jakub Mensik en daardoor leek het er even op dat zijn code gekraakt was.

Niets blijkt echter minder waar, want Sinner won afgelopen week de titel op het masterstoernooi van Indian Wells zonder een set te verliezen en ook in Miami is hij voorlopig goed op dreef. Waar Alcaraz al verrassend sneuvelde in de derde ronde is Sinner nog altijd zonder setverlies.

Record van Djokovic uit de boeken

De Italiaan rekende eerder deze week al in twee sets af met Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina en ook Corentin Moutet had weinig in te brengen tegen Sinner. De Italiaanse nummer 2 van de wereld was met 6-1, 6-4 te sterk de Fransman.

Sinner bleef daarmee alweer voor de dertiende keer op rij in een partij op een masterstoernooi zonder setverlies. De Italiaan won eind vorig jaar namelijk ook al het evenement in Parijs door al zijn partijen in twee sets te beslissen.

Hij heeft daarmee al 26 sets op rij gewonnen op dit niveau en daarmee slaat hij een record van Djokovic, die afwezig is in Miami uit de boeken. De Serviër won in 2016 een keertje 24 sets op rij, maar moet zo'n tien jaar later dus afstand doen van zijn record.

Sinner speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Alex Michelsen. De Italiaan hoopt in Florida zijn eerste 'Sunshine Double' te voltooien, oftewel opeenvolgende zeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami. Hij won in 2024 al een keer in Miami.

Titelverdediger al uitgeschakeld

Titelverdediger Mensik uit Tsjechië werd uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-7 (4) 6-4 6-7 (11). De Duitser Alexander Zverev, de mondiale nummer 4, won met 6-2 5-7 6-4 van Marin Cilic uit Kroatië.