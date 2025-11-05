De Italiaanse toptennisser Jannik Sinner lijkt in het tennis alleen te verslaan door Carlos Alcaraz en daarom zoekt hij af en toe zijn heil in een andere sport. Op zijn Instagram deelt hij beelden dat hij op zijn golfswing aan het oefenen is. Tot genoegen van zijn collega's.

Op zijn Instagram zet Sinner een paar foto's van zijn manier van ontspannen. Dat doet hij graag met golf. Samen met een aantal leden van zijn coachingsstaf stapte Sinner de baan op om even een balletje te slaan. Dat doet de Italiaan ook niet onverdienstelijk. Op een video is te zien dat Sinner de techniek steeds beter onder de knie heeft en hij laat een mooie afslag zien.

Reacties

Onder de post van Sinner zijn de reacties lovend. Meerdere bekende Italianen laten leuke reacties achter onder de post van Sinner. Ook zijn grote rivaal Carlos Alcaraz liet een like achter onder de foto's en video. Toch zijn ook niet alle reacties lovend. Een andere rivaal van Sinner liet een iets kritischere reactie achter, met een knipoog.

Alex de Minaur, de huidige nummer zeven de ATP rankings in het tennis, heeft Sinner als ware angstgegner. In twaalf ontmoetingen tussen de Italiaan en de Australiër wist de huidige nummer één van de wereld alle ontmoetingen te winnen. Geen enkele keer won De Minaur. De laatste ontmoeting van de twee vond plaats in Wenen, toen Sinner in twee sets van de nummer zeven van de wereld won.

Na het zien van de afslag van Sinner, denkt De Minaur echter dat de twee snel in het golf de baan op moeten. "Eindelijk iets waarin ik je wel kan verslaan", reageert de Australiër met een knipoog onder de Instagram-post.

Paar dagen vrij

Sinner pakte vorige week de zege tijdens de Paris Masters en maakte daarna een belangrijk besluit. Hij lichte dat besluit toe op de persconferentie. "Ik ga wel een paar dagen vrij nemen. Het is belangrijk voor mijn lichaam, maar ook voor mijn gedachten. Daarna gaan we onszelf natuurlijk voorbereiden om op de best mogelijke manier terug te keren in Turijn." Sinner zal terugkeren tijdens de ATP Finals in Turijn.